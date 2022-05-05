Вашингтон в режиме онлайн передавал Киеву данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times. Передаваемая Вашингтоном информация включает в себя ожидаемые передвижения российских войск, однако данные о передвижении высокопоставленных российских чиновников и командующих Украине не передавали, указали источники издания.

Американская разведка сосредоточена на поиске информации о штабах командования российской армии, которые постоянно перемещаются. При этом собеседники издания отказались уточнить, сколько высокопоставленных российских военных украинская армия смогла уничтожить благодаря переданной информации. Полученные данные Киев использовал наряду с информацией от собственной разведки, что значительно помогло украинской стороне в конфликте с Россией, утверждают источники.

Ранее, по словам собеседников The New York Times, американские власти стремились сохранить большую часть разведданных о боевых действиях в тайне от Киева, так как опасались, что это приведет к эскалации противостояния с Москвой.

Представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о предоставлении Украине разведданных, отказался уточнять детали. Вместе с тем он заявил, что США передают украинской стороне информацию, «которую они могут использовать для самозащиты». По словам представителя американского Совета национальной безопасности Эдриэнна Уотсона, США не помогали Украине уничтожать российских генералов. «Соединенные Штаты предоставляют разведывательные данные о поле боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну. Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов», — подчеркнул он.

Ранее американские СМИ писали, что в рамках глобального плана по обмену информацией с ВСУ вооруженные силы США передавали им разведданные о готовящихся ударах России. Так как информация передавалась фактически в режиме реального времени, это помогло Киеву вывести средства ПВО и авиацию из-под ракетных ударов, а также замедлило операцию по взятию под контроль российскими ВДВ аэродрома Гостомель под Киевом. Также сообщалось, что ВСУ в состоянии передислоцировать средства ПВО и авиацию почти в ежедневном режиме, опираясь на данные Разведывательного управления министерства обороны США, из-за чего Россия не смогла взять под полный контроль воздушное пространство над Украиной.

Разведданные Украине также предоставляет Великобритания, чья разведка недавно сообщила, что российская авиация сосредоточена в основном на юге и востоке страны. Там она оказывала поддержку с воздуха сухопутным войскам России.

Страны Запада предоставляют Украине и другую помощь: так, с начала войны США уже выделили $1 млрд экономической помощи Украине, также на прошлой неделе Белый дом согласовал выделение еще $500 млн помимо средств на поставки военного назначения. Эти деньги должны быть направлены на выплату зарплат, пенсий и оплату программ поддержки населения. Также о намерении поставлять Киеву тяжелое вооружение заявила Германия, а в НАТО сообщили, что готовы поддерживать Украину в конфликте с Россией годами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о том, что США и Великобритания передают разведданные ВСУ. Он добавил, что «это не мешает военной операции, хотя и затягивает ее».

«Военные США и Великобритании постоянно передают им данные, нам об этом хорошо известно. Вкупе с потоками вооружения это действия, которые не способствуют быстрому завершению операции, но и не способны помешать ей», — сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.