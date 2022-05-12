Белый дом разработал руководство по обмену разведданными с Украиной. Оно устанавливает два широких запрета на передаваемые виды информации, которые были введены, чтобы избежать обострения напряженности в отношениях США и России. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно разработанному документу, США не могут предоставлять подробную информацию, которая «помогла бы лишить жизни» российское военное руководство, в том числе начальника Генштаба России Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Хотя запрет не касается данных о российских офицерах, находящихся на территории Украины. Как сообщил The Washington Post высокопоставленный представитель Пентагона, власти США все же негласно решили не передавать Киеву информацию о местонахождении высшего офицерского звена и генералов.

Второй запрет касается любой информации, которая может помочь Киеву атаковать российские цели за пределами границ Украины. По информации издания, запрет отчасти введен для того, чтобы «Соединенные Штаты не стали участником атак, которые Украина может осуществить на территории России».

Также, как сообщает The Washington Post, Вашингтон не предоставляет Украине данные, называемые «целевой информацией»: к примеру, к ней относятся данные о том, что конкретный российский генерал был замечен в определенном месте. Белый дом не будет помогать ВСУ и нанести по нему удар.

«Вашингтон направляет в Украину оружие на миллиарды долларов, публично перечисляя эти поставки, вплоть до количества патронов, — сказано в публикации. — Но США гораздо более осторожны, когда описывают другой значительный вклад в успех Украины на поле боя — разведданные о российских вооруженных силах».

Ранее уже стало известно, что данные о расположении и передвижениях российских войск поступают Киеву в режиме реального времени. Источники The New York Times утверждали, что передаваемая Вашингтоном Киеву информация, которая включала в себя ожидаемые передвижения войск, привела к гибели российских офицеров. Также сообщалось, что американская разведка сосредоточена на поиске информации о штабах командования российской армии, которые постоянно перемещаются.

До этого американские СМИ писали, что в рамках глобального плана по обмену информацией с ВСУ Пентагон передавал информацию, которая помогла вывести средства ПВО и авиацию из-под ракетных ударов, а также замедлить операцию по взятию под контроль российскими ВДВ аэродрома Гостомель под Киевом. ВСУ в состоянии передислоцировать средства ПВО и авиацию почти в ежедневном режиме, опираясь на данные Разведывательного управления министерства обороны США, из-за чего Россия не смогла взять под полный контроль воздушное пространство над Украиной.