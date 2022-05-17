Голод в Поволжье, унесший в прошлом веке миллионы жизней, сегодня уже хорошо изучен и известен. Но в отличие от Украины и Казахстана, в которых Голодомор и Ашаршилык с распадом СССР стали важной частью политики национальной памяти, в пострадавших от голода регионах Поволжья ему такое внимание не уделяется.

Причин тому несколько. Главная заключается в том, что и Казахстан, и особенно Украина являются полноценными независимыми государствами, способными проводить национальную политику памяти без оглядки на тех, кому она может не понравиться. А именно на тех, кто рассматривает сталинский СССР как разновидность «исторической России», и, соответственно, обвинения в геноциде народов в его адрес классифицирует как обвинения в адрес России — имевшей шанс сбросить с себя балласт сталинского наследия, но им не воспользовавшейся.

Другой причиной можно считать то, что «главный» украинский Голодомор и казахский Ашаршилык пришлись на начало 30-х годов прошлого века, тогда как в Поволжье, напротив, самым страшным был голод начала 20-х годов. Это несколько затрудняет включение голода в Поволжье в канву событий Голодомора и Ашаршилыка. Хотя при желании этот вопрос можно было бы решить, расширив интервал рассматриваемых событий с начала 20-х по начало 30-х годов. Тем более что с той или иной интенсивностью голод в этот период затрагивал все эти регионы.

Не один голод

Собственно, в Поволжье с относительно небольшими по историческим меркам интервалами имела место целая серия голодов: в 1872-1874, 1891-1893, 1905-1907, 1911-1912, 1921-1922 и 1931-1932 годы. И если последние два справедливо вменяются в вину коммунистам, то предшествовавшие им имели место задолго до их прихода к власти.

Причиной того голода, который имел место до коммунистов, была неразвитость сельского хозяйства в этой климатически неблагоприятной по сравнению с черноземными районами зоне. Она в свою очередь объяснялась двумя факторами: хорошо известным — крепостническим, то есть по сути рабовладельческим характером сельского хозяйства, и менее известным — колониальными отношениями в регионе.

Последние заключались в том, что ограничения в норме земельных наделов для представителей таких завоеванных народов, как татары, существовавшие до последнего момента, не позволяли им заниматься ни овощеводством, ни рыболовством (татарам долгое время нельзя было селиться вдоль рек).

Однако голод, охвативший в 20-е годы прошлого века юго-восточные регионы бывшей Российской империи, включая Поволжье, стал рекордным — от него умерли свыше 5 миллионов человек.

А в том же Поволжье среди обезумевших от голода людей обычным стало явление, которое десятилетие спустя проявит себя в Украине во время Голодомора — каннибализм. Причиной этого стала катастрофа, нараставшая с началом Первой мировой войны, кульминацией которой стали Гражданская война, разрыв путей сообщения, очередная засуха и особенно политика большевиков по отношению к селу — уничтожение товарно-денежных отношений и принудительные изъятия продовольствия у крестьян (продразверстки).

Изымали последнее, не давая возможности ни сеять, ни прокормить себя. При этом были уничтожены механизмы развитой частной и общественной благотворительности, позволявшие оказывать голодающим помощь в прежние времена. Так что вся надежда теперь оставалась на зарубежную помощь.

Запад нам помог

Такая зарубежная помощь в итоге пришла. Вопреки издевательской поговорке «Запад нам поможет» помог элементарно выжить миллионам подсоветских людей в тот момент действительно он.

Ключевую роль в борьбе с голодом сыграли США, которые в 1919 году приняли программу оказания помощи разрушенной войной голодающей Европе на сумму 100 миллионов долларов. Для ее реализации была создана Американская Администрация Помощи (American Relief Administration, ARA), которая первоначально действовала в странах союзной США Антанты, а впоследствии и в странах бывшего Центрального блока.

На территории бывшей Российской империи ARA активно действовала в Финляндии, Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Армении, а также на территориях, чья власть в лице адмирала Колчака позиционировала себя как легитимное российское правительство. Последнее, контролировавшее в тот момент значительные территории, получило от ARA помощь на сумму 4,6 миллиона долларов. Большевистская власть миром не признавалась, и никакой помощи ей не оказывалось. Однако проблема была в том, что массовый голод возник именно на контролируемой ею территории.

Изменить это отношение пришлось исключительно по гуманитарным причинам, то есть из-за гибели от голода миллионов людей, которую большевики самостоятельно остановить не могли. Значительную роль в изменении этого отношения сыграли всемирно известный писатель Максим Горький и Фритьоф Нансен, самостоятельно оказывавший помощь голодающим Поволжья.

В итоге 20 августа 1921 года ARA с разрешения американского президента Гувера был подписан договор о практическом сотрудничестве с Советским правительством без политического признания последнего в качестве законной власти России. Уже 1 сентября в Петроград прибыло американское судно «Феникс» с продовольствием, а 6 сентября открылась первая столовая ARA в подсоветской России.

Начинают открываться сети кухонь и столовых, в западных странах оплачиваются продовольственные купоны, на которые подсоветские жители получали возможность приобретать продовольственные посылки на созданных для этого складах ARA. Стандартная посылка включала в себя 49 фунтов муки, 25 фунтов риса, 3 фунта чая, 10 фунтов жира, 10 фунтов сахара, 20 банок сгущенного молока, что в общей сложности составляло 53 килограмма.

Основными получателями американской помощи в подсоветской России стали жители наиболее пораженных голодом Поволжья, Урала и Южной Сибири: бывших Самарской, Казанской, Саратовской, Оренбургской и Симбирской губерний. Также в значительном количестве она поступала в Московскую и Царицынскую губернии.

Через некоторое время, несмотря на сопротивление тех, кто считал, что это укрепит власть большевиков, была организована программа закупки продуктов у американских фермеров для голодающих Поволжья на сумму 20 миллионов долларов. 10 миллионов из них должно было оплатить советское правительство.

Помощь, которая первоначально оказывалась детям, теперь распространилась и на взрослое население. Помимо продовольственной помощи, активно оказывалась и медицинская, так как истощенных голодом людей надо было возвращать к жизни, а сами они становились жертвами и переносчиками эпидемических болезней. Поэтому закупались и отправлялись лекарства и вакцины, открывались медицинские пункты и центры вакцинации.

К 1922 году в денежном эквиваленте помощи Советской России ARA было собрано и оказано на 12 миллионов долларов и еще на 4 миллиона долларов Нансеновским комитетом. Кроме того 28 миллионов долларов составила непосредственная помощь правительства США, а 13 миллионов долларов были оплачены Советским правительством.

Эти меры вкупе с отказом большевиков от политики продразверсток и их переходом к Новой Экономической Политике (НЭП) с восстановлением товарно-денежных отношений помогли победить голод. Ценой, заплаченной за это, к сожалению, оказалось фактическое признание большевистской власти, которой удалось воспользоваться в том числе и сочувствием мирового сообщества к гуманитарной катастрофе на подконтрольных ей территориях для своего упрочнения и разгрома антибольшевистских сил.

Национальное измерение

Через десять лет коммунисты повторили голодомор по отношению к крестьянскому населению, причем, когда это уже нельзя было оправдать разрухой мировой и гражданской войн. Просто советская власть решила проводить ускоренную индустриализацию для подготовки экономики и армии к новой мировой войне, изымая продукты питания у крестьян, насильно сгоняемых в колхозы.

Трагедия голода в Поволжье на этот раз произошла в меньших масштабах, а вот в Украине и Казахстане превзошла предыдущую. В одной только Украине ее жертвами на этот раз стали порядка 4 миллионов человек и еще до 1,8 миллиона людей в Казахстане. Причем, по подсчетам профессора Алексеенко, жертвами Ашаршилыка стали 47,3% всего казахского населения на тот момент, что явилось отправной точкой для последующего изменения этнодемографического баланса в Казахстане.

Отдельная история — это то, как голод бил по тем или иным этническим общностям, давая их представителям основания говорить о преднамеренной политике их этнического замещения. Наряду с Казахстаном, потерявшим почти половину своего коренного населения, и Украиной, в которой жертвами Голодомора становилось преимущественно украинское население, сконцентрированное в сельской местности, такой процесс произошел и в Башкортостане.

Башкиры поднимали многочисленные восстания еще против московских царей и петербургских императоров за право сохранения своих вотчинных земель, с условием которого часть башкирских племен в XVI веке признала власть Ивана IV. И хотя к началу XX века на их земли, вопреки их недовольству, активно переселялись колонисты из внутренней России, ядром башкирского этносоциума перед 1917 годом были крепкие хозяева, располагающие табунами лошадей и ведущие различные виды сельского хозяйства.

В конце 1917 года, видя, какие процессы происходят в стране, башкирские патриоты решают взять на башкирских землях расползающейся империи власть в свои руки и после Октябрьского переворота провозглашают автономный Башкурдистан. Главной урозой для них были стремящиеся к обобществлению земли коммунисты. Ей автономный Башкурдистан противостоял в коалиции с другими силами антибольшевистского фронта, пока адмирал Колчак не установил внутри него свою диктатуру, потребовав распустить автономию и ее войско.

В таких условиях лидеры автономии весной 1919 года принимают предложение перейти на сторону большевиков в обмен на ее признание и невмешательство в ее внутренние дела. Однако уже через год на фоне начинающегося из-за продразверсток голода становится понятно, что это обещание было фикцией.

В 1920 году в соседних с Башкирской автономией районах начинается так называемое Вилочное восстание. Взявшиеся за вилы крестьяне добиваются прекращения продразверсток и требуют присоединения к Башкирской автономии, чьи власти сохраняют нормальные товарно-денежные отношения на селе и не допускают изъятия у крестьян продовольствия. Но одновременно с жестоким подавлением большевиками Вилочного восстания они начинают захват автономии, обвиняя ее руководителей в содействии антисоветскому восстанию.

Основатель автономии Ахмет-Заки Валиди покидает Советскую Россию после встречи с Лениным, на которой он надеялся развеять возникшие между ними «недоразумения». После нее он понял, что большевики не собираются придерживаться заключенного в 1919 году договора и переселился к туркестанским повстанцам, примкнув к их борьбе. В самом Башкортостане антикоммунистическое сопротивление топится в крови, автономия захватывается большевиками и на нее распространяется та же политика продразверсток, что и на соседние регионы.

Как следствие, к 1926 году, по данным очередной переписи населения, из примерно 1,7 миллиона башкир, живших к 1917 году, осталось лишь порядка 800 тысяч. Про эту этнодемографическую катастрофу написал Александр Солженицын: «В 1917-1926 годах от войны, подавлений и голода погибло свыше миллиона башкир, или 58,7 процента исходного предреволюционного населения. Трагедия башкирского народа во время революции большевиков — одна из самых больших этнокатастроф в мировой истории».