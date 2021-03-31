Черные страницы казахской истории

Несмотря на распад СССР и рассекречивание ряда исторических архивов, до сих пор нет точной цифры количества жертв голода. Исследователям еще предстоит изучить драматические события 20-х годов прошлого века.

В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье «Самое дорогое – это независимость» в газете «Егемен Қазақстан» призвал дать оценку последствиям голода и тщательно исследовать исторические сведения и документы.

По его словам, обрывочные сведения и различные мнения о причинах голода вводят общество в заблуждение. Глава государства отметил, что к изучению голода 1921-1922 годов необходимо отнестись последовательно и ответственно, с использованием научных методов, избегая «лозунгов и шума».

«Прошло уже 100 лет с массового голода, унесшего жизни миллионов казахов в 1921-1922 годах. Если бы не массовая гибель из-за этого бедствия, численность нашего народа была бы значительно больше, чем сейчас. Эти черные страницы нашей истории до сих пор всесторонне не изучены», – написал Токаев.

История 1921 года начинается с бесснежной зимы. Отсутствие осадков и последовавшее сухое лето спровоцировало засуху. Природные факторы, как утверждала советская пропаганда, стали причиной голода в СССР. Однако ясно, что к трагедии привела прежде всего проводившаяся с 1918-1921 гг. политика «Военного коммунизма».

Эта утопическая доктрина запрещала ведение частной торговли и сворачивала товарно-денежные отношения. При «Военном коммунизме» государство монополизировало многие отрасли сельского хозяйства, стремясь поставить в зависимость основную силу сопротивления советской власти – крестьян. Всех, кто имел мало-мальски значимое собственное хозяйство, объявили классовым врагом советской власти.

Коммунисты обязали крестьян сдавать в качестве чрезвычайного налога все свое хозяйство, совершенно не заботясь о том, что засуха привела к неурожаю и падению скота. Так, еще с 1914 года по 1922 год численность крупного рогатого скота в Казахстане уменьшилась на 2,1 млн голов, мелкого рогатого скота (овец и коз) – почти на 6,5 млн. В целом поголовье всех видов скота в эти годы уменьшилось более чем на 10,8 млн единиц.

Небывалую экономическую разруху вызвала и гражданская война в России 1917-1922 гг. Российские крестьяне, спасаясь от голода, начали переселяться за Урал и, в частности, в Казахстан, северная и западная часть которого также была зоной ожесточенных боев времен гражданской войны. Практически голодом 20-х годов были охвачены западные, северные и центральные губернии Казахстана, то есть те районы, в которых скопилось огромное количество беженцев из России.

Красный террор

Вместе с тем сами казахи, которые не могли прокормить себя и свою семью, снимались с насиженных мест и приходили в города, на железнодорожные станции в надежде найти работу и еду. В газетах опубликовали обращение властей о запрещении покидать постоянные места проживания. Военные выставляли посты для предотвращения оттока из сел, тем самым, обрекая людей на верную гибель.

В результате таких действий у казахов резко изменилось отношение к советской власти. В аулах и деревнях все более нарастало недовольство. Неприятие административного террора и произвола, проводимого советской властью, вылилось в вооруженное сопротивление. В феврале-марте 1921 года такие очаги борьбы возникли в Акмолинском, Петропавловском, Кокчетавском и других районах. Большевики нещадно уничтожали всех, кто выступал против них.

Казахский политический деятель, идеолог борьбы за свободу и независимость Единого Туркестана Мустафа Шокай в книге«Туркестан под властью советов» пишет, что Иван Тоболин (председатель ЦК КП(б) Туркестана - прим. ред.) на заседании Туркестанского Центрального Исполнительного Комитета заявил прямо, что киргизы (термин использовался для обозначения казахов – прим. ред.) как экономически слабые с точки зрения марксистов все равно должны будут вымереть.

«Поэтому для революции важнее тратить средства не на борьбу с голодом, а на поддержку фронтов», – сказал он.

Политика «Военного коммунизма», сопровождавшаяся террором, грабительским изъятием скота, становилась все более провальной – страна была повергнута в еще больший хаос, экономика не только не перестроилась, но и начала разваливаться еще быстрее. В итоге Советский Союз объявил о катастрофе и летом 1921 года обратился за помощью к мировому сообществу. Сам Владимир Ленин – лидер большевистской России в работе «О продовольственном налоге» охарактеризовал свою прежнюю политику «глупостью и самоубийством».

«Постараемся от этих ошибок исправиться. Непременно надо от них исправиться, иначе совсем плохо будет», – написал он 21 апреля 1921 года.

Международная помощь

Первая помощь начала приходить осенью. С 15 ноября 1921 г. на территории Казахской АССР развернула свою деятельность Американская администрация помощи (АРА). Организация начала оказывать продовольственную помощь 120 тысячам детей в районах бедствия.

За год – с середины ноября 1921 по ноябрь 1922 года – в Казахстане АРА раздала населению около 125 вагонов муки, риса, сала, какао, сахара, молока, бобовых, кукурузы, мыла. А также 9 вагонов медикаментов, 4750 одеял, 2712 простыней, 4750 полотенец. Общая стоимость помощи составила на тот момент 500 млрд рублей.

Помощь голодным оказала также католическая миссия «Помощи Папы Римского», которая выдавала питание 20 тысячам человек. Знаменитый норвежский исследователь Нансен передал для казахстанских детей 4052 ящика консервов, сухари и две передвижные амбулатории с медикаментами.

Во время голода 1921-1922 годов в Казахстане погибло около одного миллиона человек. Если в 1920 году на территории республики проживали 4 миллиона 781 тысяч человек., то в 1922 году – уже лишь 3 миллиона 796 тыс. человек. Казахстан пережил трагедию, заплатив за нее большую цену, однако никто после голода 1921-1922 годов не представлял, что дальше будет еще страшнее.

1930-й: зима, коллективизация, голодомор

В 30-е годы XX века, когда Казахстан накрыла волна массовых политических репрессий и незаконных арестов, в страну вернулся голод, который стал еще более массовым, чем десять лет назад. Новая политика коллективизации вылилась в очередную трагедию народов СССР и казахов.

В 1929 году советский диктатор Сталин запустил программу по преобразованию общества, промышленности и сельского хозяйства по всей территории СССР. Коммунисты работали над планом коллективизации сельской местности, «выкорчевывая» крестьян с их земель и отправляя произведенные ими продукты сельского хозяйства, такие как мясо и зерно, государству. Такая политика была особенно жестокой, при которой пострадали больше всех те регионы, которые традиционно поставляли продовольственные товары и зерно (Украина, Казахстан, Кубань).

Голод в Казахстане начался зимой 1930-го года, на год раньше, чем в других частях Советского Союза. Чтобы прокормиться, казахи начали резать свой скот и покидать страну. В период с 1931-го по 1933-й гг. более 1,1 млн человек, подавляющее большинство из которых казахи, перебрались в соседние советские республики и в китайскую провинцию Синьцзян, граничащую с советским Казахстаном.

Кочевникам, использующих свои знания о сезонных миграционных путях, поначалу удавалось избежать репрессий и покинуть места массового голода. Вскоре Москва закрыла границы Казахстана, приказав открыть огонь по тысячам голодающих на китайско-казахстанской границе.

Однако спасались казахи не только бегством. Другим способом избежать коллективизации и голодной смерти стали восстания. С осени 1929 года и на протяжении всего периода 1930-33-х гг. в Казахстане разразились массовые восстания, число участников которых достигло нескольких тысяч человек. Однако все они были жестоко подавлены войсками Красной армии.

Голодная степь: на повозку собирали тела мертвых и сбрасывали на окраинах

«Я был еще ребенком, но я не мог этого забыть. Мои кости вздрагивают от этих переживаний, как только я о них вспоминаю. Во время голода забрали весь скот и зерно. Родственники отца покинули советский Казахстан и бежали через границу в Китай. Для тех, кто остался, голод стал «тихим врагом». На арбу (повозка) собирали тела мертвых и сбрасывали в места массовых захоронений на окраинах поселений», – эти воспоминания, озвученные в начале 90-х годов, принадлежат одному из переживших голод казаху Ж. Абишуле.

Его рассказ, а также другие свидетельства выживших в голодоморе людей опубликовала в своей книге «Голодная степь: голод, насилие и создание советского Казахстана» профессор Университета штата Мэриленд Сара Камерон. В книге она анализируется представления о насилии, модернизации и национальном строительстве в сталинском СССР. Однако чуть ли не самым важным в ее работе являются истории свидетелей страшной сталинской трагедии.

«По железнодорожным путям республики шли голодающие и сталкивались с ужасными сценами. Они видели живых скелетов с крошечными детскими скелетами в руках, которые просили еды. Многие стали искать любое пропитание, чтобы выжить. Оставшиеся в живых помнят, как ели дикие травы или прочесывали поля, чтобы собрать гниющие остатки урожая. Некоторые прибегли к каннибализму», – цитировала Камерон свидетелей голодомора на презентации своей книги в 2019 году.

Переживший голод в детстве Ибрагим Хисамутдинов запомнил голодающих соотечественников, умирающих на улицах по дороге в школу. Спустя 50 лет он признался: «По сей день я слышу отчаянные крики умирающих и их призывы о помощи».

Геноцид казахов

17 сентября 1932 года, после того как Казахстан пережил почти трехлетнюю агонию, Центральный Комитет пошел на некоторые уступки, разрешив частное владение скотом кочевникам и начав поставки продовольственной помощи. Позднее, в том же году, первый секретарь партии Казахстана – Филипп Голощекин был освобожден от занимаемой должности (арестован в 1939 году, а спустя два года расстрелян).

Сам голод, однако, продолжался до 1934 года, когда республика, наконец, начала медленный и болезненный процесс восстановления.

Во время казахского голода погибло около 90% поголовья скота, нанося сокрушительный удар по кочевому обществу. Без своего скота казахи не могли кочевать. У них не было средств к существованию и на приобретение каких-либо продуктов питания. До голода понятия «быть казахом» и «быть кочевником» были тесно переплетены. Но с гибелью скота большинство казахов были вынуждены начать вести оседлый образ жизни, что для них означало резкую переориентацию идентичности.

Во время голодомора в Казахстане погибло от 1,5 млн до более 2 млн человек или 40-50 % от всего казахского населения. Ни одна страна в мире не понесла такие демографические потери. Казахи из самого большого этноса республики стали национальным меньшинством в своей собственной стране.

Казахский голод, как и голод в Украине, соответствует расширенному определению термина геноцида. Казахский историк Талас Омарбеков считает, что народы, столкнувшиеся с голодом из-за советской политики, должны выступить с предложением о внесении изменений в определение геноцида в конвенции ООН и «считать геноцидом преступление, возникшее в результате реформы, которая не принимала во внимание особенности жизни населения и допустила его истребление».

Казахский журналист Жанболат Мамай, автор документального фильма «Зулмат. Массовый голод в Казахстане», который вызвал гневную реакцию Кремля, на основе исследования архивных данных, заявил, что в Казахстане в 30-х годах во время Голодомора погибли 2,2 миллиона человек (то есть больше половины населения страны – прим. ред.)

Мамай убежден, что голод в Казахстане является геноцидом, поскольку советская Россия уничтожала людей по этническому принципу, а именно быт и условия жизни кочевого казахского народа. Журналист убежден, что Россия пытается скрыть все факты, подтверждающие то, что казахский Зулмат (трагедия – прим. ред.) был следствием политики геноцида в Казахстане.

«Если Кремль предоставит открытый доступ ко все еще засекреченным архивным материалам, тогда у него не будет ни единого выбора, как признать и Зулмат, и Голодомор геноцидами в Казахстане и в Украине соответственно», – рассказал он в интервью CAAN.

Каждый год 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голодомора. В нескольких городах страны установлены памятники, посвященные погибшим во время голода 30-х годов. Один из них находится в городе Павлодар, у входа на старое мусульманское кладбище.

На постаменте, на фоне разрушенного казахского дома, изображено иссохшее тело умершей женщины и плачущий рядом маленький истощенный ребенок. Работа казахского скульптора Марата Абылкасимова – свидетельство того, что голод не щадил никого, а история в свою очередь не прощает, тех кто ее забывает.