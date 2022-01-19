Недавние события в Казахстане скорее всего подвели черту под более чем тридцатилетним правлением Нурсултана Назарбаева или, как его называли в стране, елбасы. Каковы же были исторические задачи его эпохи и почему она подошла к концу?

Истоки государственности Казахстана — не коммунисты, а Алаш

Единодушная установка антиказахстанской пропаганды заключается в том, что Назарбаев с распадом СССР унаследовал союзную республику, созданную коммунистами якобы на русских землях, в которой казахи составляли лишь 40% населения. Соответственно, его задача заключалась в том, чтобы постепенно превратить ее в казахское национальное государство.

При этом считается, что, в отличие от радикальных националистов, чей подход в условиях Казахстана был чреват межэтническими войной и расколом, он сделал ставку именно на постепенность, не выдавливая форсированно неказахское население и русский язык, а способствуя увеличению в стране доли казахов и повышению статуса казахского языка.

Элементами этой политики считаются перенос столицы из Алматы с населенного казахами Юга в Астану, на населенный славянами Север, переселение в страну зарубежных казахов (оралманов), главным образом, в северные области, решение о переводе казахского языка на латинскую графику. Параллельно с этим русскому языку был предоставлен статус языка межнационального общения, была создана Ассамблея Народов Казахстана, а страну на мировой арене представляло множество успешных спортсменов европейского этнического происхождения.

Такая политика позволяла добиться того, что «коренизация» страны происходила постепенно и без резких встрясок, давая возможности постепенно встроиться в новые реалии тем, кто этого хотел, и позволяя так же постепенно и цивилизованно эмигрировать тем, кто этого не хотел.

Однако прежде, чем вернуться к результатам этой политики, нужно прояснить тот исторический контекст, без понимания которого она не будет восприниматься адекватно. Ведь одно дело смотреть на эту историю глазами российских имперских идеологов и пропагандистов, утверждающих, что Назарбаев занимался казахизацией русских территорий, «подаренных» коммунистами Казахстану, и совсем другое — зная, как все было на самом деле.

Современная по историческим меркам (модерная) казахская государственность действительно возникла после распада Российской империи, но была учреждена отнюдь не большевиками, а их противниками — казахскими национал-демократами из партии «Алаш». Именно под их руководством на прошедшем в декабре 1917 года Всеказахском съезде была провозглашена казахская Алашская автономия со своими правительством и вооруженными силами, то есть атрибутами полноценной государственности.

Не менее важно, что провозглашена она была в Оренбурге, то есть вообще на территории нынешней России, где и располагается этот город, созданный в XVIII веке как военно-политический форпост Российской империи на землях уральских и южносибирских тюрок. И поэтому разговоры об исконной русскости этих земель выглядят весьма субъективно — если одни считают исконно русскими север Казахстана, то другие с не меньшим основанием могут считать исконно тюркскими земли Урала и Сибири.

Но кому из адекватных политиков придет в голову на этом основании предъявлять территориальные претензии к современным государствам в их международно признанных границах?

Кстати, о севере Казахстана — именно там, а конкретно в Семипалатинске (Алаше) и находилась столица Алашской автономии. Из чего следует, что, перенося столицу в Астану, Назарбаев пытался не переделать в казахские подаренные Казахстану русские земли, а действовал вполне в духе традиций модерной казахской государственности, делавшей свои первые шаги до коммунистов и вопреки им.

Именно это и стало причиной не только военной ликвидации Алашской автономии большевиками, но и последующего изменения этнического состава населения ее северных земель. «Естественной» причиной такого изменения стал настоящий Голодомор, который по странному стечению обстоятельств происходил именно на территориях, на которых после распада Российской империи возникли антисоветские государственные образования, уничтоженные большевиками: Украинская Народная Республика, Кубанская Народная Республика, Всевеликое Войско Донское, Оренбургское казачье войско, Башкирская автономия и Казахская автономия.

Причем, если первый из таких Голодоморов — в 1919–1922 гг. можно объяснить Гражданской войной (для Алашской автономии она фактически была войной за независимость), то второй, в 1932-1933 гг., был вызван исключительно политикой коммунистического режима.

То, что называется Голодомором в Украине, в Казахстане получило название Ашаршылық. По разным оценкам, в результате этого голода погибли от 1 до 1,75 миллионов человек, притом что после Гражданской войны и первого Голодомора население Казахстана уменьшилось еще на 1 миллион человек. Еще один миллион казахов покинули Казахстан, спасаясь от Ашаршылыка — так появились те, кого потом Назарбаев стал возвращать в страну якобы назло русским.

Таким образом, благодаря «создавшим Казахстан» коммунистам, в первые десятилетия их власти из примерно шести миллионов своего населения он потерял примерно три миллиона. А вот что пишет профессор А. Н. Алексеенко уже о потерях собственно казахов в этот период: «…с учетом всех возможных поправок потери казахского населения составили не более 1 миллион 840 тысяч человек, или 47,3 % от численности этноса в 1930 году. Более всего пострадали казахи севера республики. Потери составили здесь 879,4 тысячи человек или 74,5% от численности этноса в 1930 году».

Иначе говоря, прежде чем север Казахстана стал «исконно русским», он был «очищен» голодом от 2/3 казахского населения. А уже после этого сформировалась его позднесоветская структура населения, будь то в ходе сталинских депортаций в него северокавказцев, калмыков, немцев, прибалтов, эвакуаций военного времени и послевоенного «поднятия целины».

Так что никаких подарков «исконно русскими землями» Казахстану коммунисты не делали — к тому моменту, когда они захватили Алашскую автономию, превратив ее в сперва в Киргизский край, затем в Киргизскую АССР (кстати, со столицей в Оренбурге) и наконец в Казахскую АССР и потом Казахскую ССР, большинство населения ее севера было казахским.

А вот когда это изменилось, коммунисты попытались изъять у Казахстана эту «поднятую целину». В 1960 году Никита Хрущев создал на территории Казахстана фактически выведенный из-под его управления и подчиненный непосредственно Москве Целинный край. В него были включены Северо-Казахстанская, Кокчетайская, Кустанайская, Павлодарская и Акмолинская области.

Последняя при этом вообще была ликвидирована как административная единица и подчинена непосредственно краевой администрации, которую возглавляли сперва Тихон Соколов, а затем Федор Коломиец. Вернуть эти области в подчинение Казахстану казахскому партийному руководству удалось уже после отставки Хрущева, когда Целинный край был ликвидирован в 1965 году.

А кульминацией борьбы казахов за свою республику внутри СССР стали волнения после смещения в конце 1986 года с должности первого секретаря республиканской компартии казаха Кунаева и назначения на его место русского Колбина из Ульяновской области. Такой шаг центрального советского руководства был для того времени абсолютно беспрецедентным, учитывая сложившееся неписаное правило — первым секретарем партии в союзной республике должен быть представитель титульной национальности, а уже второй русским.

Поэтому такую кадровую рокировку казахи не без оснований восприняли как попытку ликвидировать их республику. Массовые протесты против нее были жестоко подавлены, но, чтобы разрядить обстановку, советское руководство было вынуждено через два года все-таки назначить первым секретарем казаха — Нурсултана Назарбаева. Этому первому секретарю было суждено стать и последним, возглавившим уже независимый Казахстан.

Правда, полной независимости Назарбаев до последнего не провозглашал — если в начале века алашевцы провозглашали автономию, взаимодействуя с другими автономистскими силами бывшей Российской империи, то Назарбаев был сторонником сохранения обновленного Союза. Однако лидеры трех славянских республик 8 декабря 1991 года прекратили его существование, и Назарбаев с Казахстаном были поставлены перед фактом своей независимости. Оставалось эту задачу выполнять.

Расцвет и закат номенклатурного суверенитета

В целом, можно констатировать, что с первой частью этой задачи и Назарбаев, и казахи справились. Оставаясь многоэтническим и, более того, провозглашая стремление быть им и в будущем, Казахстан за эти тридцать лет в куда большей степени стал соответствовать своему названию — стране казахов. Их на данный момент в среднем по стране около 70%, а в большинстве областей севера уже либо относительное большинство, либо относительное меньшинство, которое скоро поменяется с ним местами.

Однако этнодемографический фактор — крайне важный, но далеко не единственный аспект успешного национально-государственного строительства в современном мире. Потому что нация в современном понимании - это не только, а иногда и не столько этника, сколько согражданство,а суверенитет республики в подлинном смысле — общее дело ее граждан.

Так или иначе, выполнив возложенную на него историей задачу, Назарбаев покинул политическую арену. И следующую историческую задачу — превращения Казахстана в полноценное национальное государство казахстанцам придется решать уже без него.