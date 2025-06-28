ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Россия выходит из ядерного соглашения со Швецией
Россия денонсировала соглашение со Швецией об оповещении о ядерных авариях и обмене данными о ядерных объектах
Россия выходит из ядерного соглашения со Швецией
Премьер-министр России Михаил Мишустин / Reuters
28 июня 2025 г.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Швецией, касающегося обмена информацией о ядерных установках и оперативного оповещения об инцидентах. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о соглашении между правительством СССР и правительством Швеции, подписанном 13 января 1988 года в Стокгольме. В нем предусматривалось оперативное информирование о ядерных авариях и регулярный обмен сведениями о ядерных объектах.

Соглашение вступило в силу 3 апреля 1988 года в рамках реализации положений Конвенции МАГАТЭ. Оно обязывало стороны в кратчайшие сроки уведомлять друг друга о происшествиях, способных повлечь трансграничный выброс радиации и затронуть территории других стран.

Кроме того, страны были обязаны информировать друг друга о регистрации на своей территории аномально высоких уровней радиации, если они не были связаны с внутренними объектами, но могли представлять угрозу безопасности.

Соглашение также охватывало широкий круг инцидентов — от аварий на реакторах и объектах топливного цикла до происшествий при транспортировке и хранении радиоактивных материалов, а также использовании радиоизотопов в медицине, промышленности и других сферах.

Особое внимание уделялось объектам мирного атома, включая атомные электростанции, хранилища топлива и ядерные установки, находящиеся под контролем национальных властей.

Министерству иностранных дел России поручено уведомить шведскую сторону об отказе от соглашения.

СвязанныеTRT Global - Швеция ужесточает правила в Балтике
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us