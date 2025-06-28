Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения с Швецией, касающегося обмена информацией о ядерных установках и оперативного оповещения об инцидентах. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о соглашении между правительством СССР и правительством Швеции, подписанном 13 января 1988 года в Стокгольме. В нем предусматривалось оперативное информирование о ядерных авариях и регулярный обмен сведениями о ядерных объектах.

Соглашение вступило в силу 3 апреля 1988 года в рамках реализации положений Конвенции МАГАТЭ. Оно обязывало стороны в кратчайшие сроки уведомлять друг друга о происшествиях, способных повлечь трансграничный выброс радиации и затронуть территории других стран.

Кроме того, страны были обязаны информировать друг друга о регистрации на своей территории аномально высоких уровней радиации, если они не были связаны с внутренними объектами, но могли представлять угрозу безопасности.

Соглашение также охватывало широкий круг инцидентов — от аварий на реакторах и объектах топливного цикла до происшествий при транспортировке и хранении радиоактивных материалов, а также использовании радиоизотопов в медицине, промышленности и других сферах.

Особое внимание уделялось объектам мирного атома, включая атомные электростанции, хранилища топлива и ядерные установки, находящиеся под контролем национальных властей.

Министерству иностранных дел России поручено уведомить шведскую сторону об отказе от соглашения.