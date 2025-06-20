ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль пригрозил уничтожить «Хезболлу»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил жестким ответом в случае вмешательства «Хезболлы» в конфликт между Ираном и Израилем
Израиль пригрозил уничтожить «Хезболлу»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац / Reuters
7 часов назад

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с жестким заявлением в адрес движения «Хезболла» на фоне слов представителя движения Наима Касема о поддержке Ирана. По словам министра, любая попытка вмешательства в конфликт приведет к серьезным последствиям.

«Генеральный секретарь «Хезболлы» не извлек уроков из судьбы своих предшественников», — написал Кац в социальных сетях, напомнив об убийстве бывших командиров движения, включая Хасана Насраллу и Хашима Сафиюддина.

Он обвинил Касема в том, что тот «угрожает Израилю по приказу иранского руководства», и предупредил, что «терпение Израиля по отношению к тем, кто угрожает его безопасности, иссякло».

По словам министра, Израиль рассматривает любое нападение как повод для ликвидации «Хезболлы» как военной силы.

19 июня Наим Касем заявил, что «Хезболла» стоит на стороне Ирана в его противостоянии с Израилем. Он назвал поддержку Тегерана «долгом» движения и подчеркнул, что цель — «остановить израильскую агрессию».

В заявлении «Хезболлы» также содержалось предупреждение: покушение на лидера Ирана Али Хаменеи «будет иметь серьезные последствия».

Ранее Специальный посланник США по Сирии Том Барак выступил с жестким предупреждением в адрес движения «Хезболла». По его словам, любое вмешательство со стороны движения в текущий конфликт будет «очень, очень, очень плохим решением».

«От имени президента Трампа могу сказать — это было бы крайне неосмотрительно», — заявил Барак, отвечая на вопрос о возможной роли движения.

США не уточнили, какие меры будут предприняты в случае вмешательства, однако подчеркнули, что любые действия «Хезболлы» будут расценены как серьезная эскалация.

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