Саудовская Аравия выразила «великую озабоченность» по поводу ударов США по иранским ядерным объектам и осуждает нарушение суверенитета Ирана. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение Трампа «опасной эскалацией».

«Я глубоко встревожен применением силы Соединенными Штатами против Ирана сегодня. Это опасная эскалация в регионе, который уже находится на грани — и прямая угроза международному миру и безопасности», — заявил Гутерриш.

Генсек ООН предупредил о растущем риске выхода конфликта из-под контроля с «катастрофическими последствиями для гражданских лиц, региона и мира». «В этот роковой час критически важно избежать хаотической спирали. Военного решения не существует. Единственный путь вперед — дипломатия. Единственная надежда — мир», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Трампа в развязывании новой войны: «Трамп, который пришел как президент-миротворец, начал новую войну для США».

Пакистан осудил атаки как нарушение международного права, заявив, что «Иран имеет законное право защищаться в соответствии с Уставом ООН». Катар предупредил о «катастрофических последствиях на региональном и международном уровнях», а Оман, посредничавший в ядерных переговорах, «выразил глубокую озабоченность, осуждение и порицание эскалации». Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что «бомбардировка иранских ядерных объектов вызывает опасения эскалации напряженности»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал действия США, заявив, что «Ирану никогда нельзя позволить разработать ядерное оружие, и США приняли меры для устранения этой угрозы», призвав Тегеран «вернуться за стол переговоров».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху восхвалил решение Трампа: «Ваше смелое решение атаковать ядерные объекты Ирана потрясающей и праведной мощью Соединенных Штатов изменит историю». Посол Израиля в ООН назвал это «историческим решением предотвратить получение Ираном ядерного оружия».

Республиканцы в Конгрессе единодушно поддержали удары. Сенатор Линдси Грэм написал «Молодец, президент Трамп», а председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер назвал это «обдуманным и правильным решением по устранению экзистенциальной угрозы».

Демократы разделились: сенатор Джон Феттерман поддержал атаки, назвав их «правильным ходом», в то время как конгрессмен Джим Хаймс критиковал отсутствие одобрения Конгресса: «Согласно Конституции, которую мы оба поклялись защищать, мое внимание к этому вопросу должно ПРЕДШЕСТВОВАТЬ падению бомб. Точка».