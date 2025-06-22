США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане и напрямую вмешались в конфликт между Израилем и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые ядерные объекты Ирана были «полностью и окончательно уничтожены» американскими ударами.

В Белом доме через несколько часов после атак Трамп предупредил о новых ударах. Он заявил, что Иран стоит перед выбором между «миром или трагедией». «Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, намного большая, чем мы наблюдали за последние восемь дней», — сказал президент.

Трамп подчеркнул: хотя ядерные объекты, по которым США нанесли удар в субботу, были наиболее «смертоносными», «остается еще много целей». «Если мир не наступит быстро, мы нанесем удары по этим другим целям с точностью, скоростью и мастерством», — добавил он.

Иран пригрозил возмездием

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в соцсети X, что Тегеран «оставляет за собой все варианты» для возмездия. Он стал первым высокопоставленным чиновником, который прокомментировал удары американцев по Исфахану, Фордо и Натанзу.

«События этого утра возмутительны и будут иметь долгие последствия», — написал Аракчи.

Посол Ирана в ООН потребовал провести экстренное заседание Совета Безопасности. Он назвал американские действия «отвратительными атаками и незаконным применением силы».

Сотрудничество с Израилем

Трамп заявил, что работал «как команда» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США назвал это сотрудничество беспрецедентным – по его словам, «возможно» так, как «ни одна команда не работала прежде».

При этом Трамп отметил, что ни одна армия в мире, кроме американской, не смогла бы провести такую атаку.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил в видеообращении, что Трамп позвонил ему после ударов: «Это был очень теплый разговор, очень эмоциональный». В своем выступлении на иврите он назвал Трампа другом Израиля, какого не было прежде. «От моего имени, от имени всех граждан Израиля и от имени всего еврейского мира я благодарю его от всего сердца», — сказал Нетаньяху.

Детали операции

Американские военные использовали «противобункерные» бомбы для атаки на иранский завод по обогащению ядерного топлива в Фордо. Этот объект построен глубоко в горе. 30-тысячефунтовая американская бункеробойная бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator использует свой вес и кинетическую силу для проникновения под землю с последующим взрывом. Удары в субботу стали первым боевым применением этого оружия.

В атаках на Иран также участвовали американские подводные лодки. Они выпустили около 30 крылатых ракет «Томагавк».

Правозащитная группа сообщила в воскресенье: израильские удары по Ирану убили не менее 865 человек и ранили 3396 других. Базирующаяся в Вашингтоне организация «Активисты по правам человека» привела цифры по всей территории Ирана. Среди погибших она насчитала 363 гражданских лица и 215 сотрудников сил безопасности.

Долгая история конфронтации

Трамп охарактеризовал удар как ответ на давнюю проблему. Цель операции - остановить Иран от разработки ядерного оружия. «В течение 40 лет Иран говорил: смерть Америке, смерть Израилю», — заявил Трамп. «Они убивали наших людей, отрывали им руки, отрывали им ноги самодельными взрывными устройствами», — сообщил он.

Трамп назвал Иран «хулиганом Ближнего Востока» и предупредил о дополнительных атаках, если страна не заключит мир. «Если они этого не сделают, будущие атаки будут намного масштабнее и намного проще», — заявил президент в Белом доме после объявления о бомбардировках ядерных объектов Ирана.

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он «серьезно встревожен» «опасной эскалацией». Глава ООН осудил американские бомбардировки ядерных объектов в Иране.

Иран сообщил в начале воскресенья об отсутствии «признаков загрязнения» на своих ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе. Американские авиаудары были нацелены именно на эти объекты.

Армия Израиля сообщила, что обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону израильской территории. Население получило приказ идти в укрытия и защищенные районы до дальнейших указаний.

Что произошло

Конфликт между Израилем и Ираном начался 13 июня, когда Израиль нанес авиаудары по иранским военным и ядерным объектам, что спровоцировало ответные ракетные атаки Тегерана. Израильские власти настойчиво требовали от США ускорить прямое участие в конфликте, не дожидаясь установленного Трампом двухнедельного дедлайна для принятия решения. США - единственная страна, обладающая бункерными бомбами, достаточно мощными для поражения глубоко укрепленного объекта в Фордо.