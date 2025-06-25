ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Рютте назвал Трампа «паханом»
После нецензурных высказываний Трампа генсек НАТО сравнил президента США с авторитетом, разнимающим детскую драку
Рютте назвал Трампа «паханом»
Марк Рютте и Дональд Трамп / Reuters
25 июня 2025 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сравнил президента США Дональда Трампа с «паханом», разнимающим школьную драку. Такое сравнение прозвучало после того, как американский лидер использовал нецензурную лексику в отношении конфликта между Израилем и Ираном.

На пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Гааге Трамп сравнил противостояние между Ираном и Израилем с детской ссорой. «У них была большая драка, как у двух детей на школьном дворе. Знаете, они дерутся как черти, их не остановить. Позвольте им подраться минуты 2-3, потом их легко остановить», — заявил президент.

Рютте рассмеялся и добавил: «А потом пахану иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы заставить их остановиться».

Во вторник, после заключения соглашения о перемирии между Ираном и Израилем, Трамп заявил, что страны дрались «так долго и так упорно, что они не знают, какого черта они делают».

Трамп также сравнил в среду воздействие американских бомбардировок ядерных объектов Ирана с окончанием Второй мировой войны, когда США бомбили Хиросиму и Нагасаки. «Я не хочу использовать пример Хиросимы, я не хочу использовать пример Нагасаки, но это было по сути то же самое. Это закончило ту войну. Это закончило войну», — заявил Трамп.

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