Министр обороны Израиля Израэль Кац выступил с резким заявлением в адрес Ирана. По его словам, если Тегеран продолжит атаки на израильские города, столица Ирана «сгорит».

«Иранский диктатор делает граждан своей страны заложниками. Он приближает момент, когда именно они — особенно жители Тегерана — заплатят высокую цену за преступления против израильских граждан», — заявил Кац.

Он подчеркнул: «Если [верховный лидер Ирана Али] Хаменеи продолжит запускать ракеты по израильской территории — Тегеран сгорит».

Эти угрозы прозвучали на фоне беспрецедентного обмена ударами между Ираном и Израилем. Это первый случай прямого военного столкновения двух стран, которое сопровождается масштабными потерями и разрушениями.

Израильская армия заявила, что в ходе субботней операции нанесла удары по десяткам ракетных установок и систем ПВО вблизи Тегерана. В заявлении командования указано: «Путь к Ирану открыт. Наши истребители готовы продолжать удары по Тегерану».

Население Тегерана в 2025 году оценивается примерно в 9,5 млн человек. Однако, если учитывать агломерацию Большого Тегерана, то численность населения может достигать 13,4 млн человек. Именно они, согласно угрозам израильской стороны, могут оказаться под ударом в случае дальнейшей эскалации.