США глобально сократили экспорт вооружений — и это коснулось не только Украины. По данным CBS News, Вашингтон перевел в менее приоритетную категорию еще несколько десятков стран, получающих американское оружие и боеприпасы, после масштабной проверки, проведенной Пентагоном.

Представитель Белого дома подтвердил изменения, но отказался назвать, какие именно страны оказались под ограничениями и как долго может длиться пауза.

«Их перевели в другую категорию», — отметил неназванный чиновник в беседе с CBS.

Пауза стала частью масштабной проверки, которую президент Дональд Трамп поручил провести министру обороны Питу Хегсету несколько недель назад. Цель — убедиться, что при предыдущей администрации экспорт вооружений соответствовал интересам США.

«Мы убеждаемся, что в первую очередь учитываются потребности Америки», — добавил чиновник, не уточняя, что именно теперь входит в понятие «‎потребности»‎.

Хотя внимание СМИ сосредоточено на заморозке помощи Украине, власти теперь признают, что под пересмотр попали и другие страны. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что пересмотр может затронуть не только Киев, но отказался вдаваться в детали.

Замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби в отдельном заявлении отметил, что Пентагон продолжает оказывать Киеву поддержку, предлагая «мощные варианты» помощи, но при этом адаптирует стратегию, чтобы сохранить боеготовность американской армии.

В марте после напряженной встречи Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете США уже замораживали военную помощь Украине и обмен разведданными. Пауза была снята спустя неделю, после того как Киев выразил готовность к переговорам о перемирии — но они так и не состоялись.

В апреле Вашингтон и Киев заключили сделку, предусматривающую доступ США к украинским минеральным ресурсам в обмен на продолжение военной помощи.

С 2022 года США предоставили Украине десятки миллиардов долларов в виде вооружений. Теперь, на фоне обеспокоенности истощением запасов и сменой глобальных приоритетов, Америка пересматривает свой список приоритетных получателей — и Украина уже не единственная страна, попавшая под паузу.

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