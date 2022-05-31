Владелец одной из крупнейших компаний по строительству бункеров в США Atlas Survival Shelters Рон Хаббард рассказал Deutsche Welle о возросшем интересе жителей Польши, Украины и США к покупке таких сооружений. Люди заказывают бункеры, способные выдержать ядерный удар, так как опасаются ядерного удара со стороны России. По словам Хаббарда, заказов так много, что он «зарабатывает миллионы долларов каждую неделю».

«Все покупают бункеры, и никто не называет это сумасшествием. У нас сейчас хорошо идет бизнес в Украине и Польше. У меня есть несколько украинских клиентов, состоятельные люди, они хотят получить бункер как можно скорее, желательно прямо сейчас!» — сообщил предприниматель.

По словам производителя, спрос на его продукцию в последнее время растет как в Восточной Европе, так и в США. Хаббард отметил, что, по его мнению, его соотечественники боятся уровня насилия в собственной стране.

Его завод по производству бункеров находится неподалеку от Далласа, штат Техас, сам Хаббард занимается этим вопросом уже 11 лет, и его товар в среднем стоит от $40 тыс. до $1 млн. Размер стандартного бункера составляет 3 м в высоту и 12 м в длину, он стоит примерно $200 тыс. В них есть все самое необходимое для удовлетворения базовых потребностей: унитаз, умывальник, хранилище под полом, резервуары для еды и воды. Воздух проходит через угольный фильтр.

«Люди хотят иметь место, куда они смогут спрятать свою семью, где им будет комфортно, безопасно и чтобы это было под землей. Это новый тренд в Америке, — уточнил Хаббард. — Я продаю бункеры на миллионы долларов каждую неделю. Вы спрашиваете, а как же обычные люди? Да, это прискорбно, но богатые живут лучше, чем все мы». Предприниматель обратил внимание на то, что в последнее время весь мир опасается ядерной угрозы. «Когда вы включаете новости, то видите — Северная Корея говорит о ядерном оружии. Россия говорит о ядерном оружии. Китай говорит о ядерном оружии, — сказал бизнесмен. — Я никогда не видел, чтобы люди так много говорили об этом, и это страшно. Это заставляет людей покупать бункеры».

В середине мая стало известно об увеличении интереса к бункерам среди поляков: они все чаще стали звонить в ремонтно-строительные компании и спрашивать о том, как отремонтировать, улучшить или превратить в бункеры подвальные помещения. Стоимость подобного проекта может достигать 10-30 тыс. злотых (от 150 тыс. до 437 тыс. руб.), а цена частного бомбоубежища — 500 тыс. злотых (около 7,5 млн руб.).

В последнее время на фоне конфликта с Украиной и обострения отношений с западными странами Москва действительно не раз заявляла о возможности применения ядерного оружия. Почти сразу же после начала «военной операции» в Украине президент Владимир Путин поручил Минобороны перевести силы сдерживания российской армии, в том числе и ядерное оружие, в «особый режим несения службы». При этом в апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риск ядерного удара существует, но не допустить применения такого оружия — «принципиальная позиция Москвы». На следующий день российскому министру ответил министр обороны США Ллойд Остин, осудивший такую риторику как «контрпродуктивную» и добавивший, что Вашингтон в этом «участвовать не будет».

Возможность ядерной войны обсуждалась и раньше: в марте 2021 года глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард писал в статье для официального издания Военно-морского института США о существовании «реальной перспективы того, что региональный кризис с Россией или Китаем потенциально может стремительно перерасти в конфликт с использованием ядерного вооружения».