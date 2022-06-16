Из российских онлайн-кинотеатров начали исчезать западные сериалы, поэтому они наращивают закупки турецких и южнокорейских премьер. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство TelecomDaily.

Количество турецких сериалов на ivi выросло с 12 до 23, на «Кинопоиске» — с 12 до 21, на Wink — с 9 до 16, а на Kion — с 9 до 18. Wink также увеличил закупки индийского кино на 10% в годовом выражении, до 137. Выросли и закупки корейских сериалов: на ivi по итогам II квартала их число выросло в 1,4 раза в годовом выражении и достигло 260. На Okko число корейских сериалов выросло с 178 до 246, а на «Кинопоиске» — на 25%, до 198, а больше всего увеличили закупки корейских сериалов сервисы Wink (в 1,6 раза, до 180) и Premier (в 2,3 раза, до 61).

Хотя интерес зрителей к этим продуктам растет, по информации агентства, корейские, турецкие и индийские сериалы остаются нишевым контентом. Хотя корейские сериалы у большинства площадок входят в топ-10, в зависимости от платформы контент из Южной Кореи составляет 1-1,6%, турецкие и индийские сериалы — менее 0,4%. Как и раньше, лидируют в российских онлайн-кинотеатрах сериалы и фильмы из США — 29-34%, России — 17-24%, а также Великобритании — 9-11%.

При этом доля поклонников национального контента последовательно расширяется, сообщил РБК руководитель направления закупки нелинейного контента Wink Вячеслав Попов. Его сервис нарастил закупки индийских и турецких сериалов, а также ведет переговоры с производителями из Ирана. Программный директор видеосервиса Start Михаил Клочков также рассказал об интересе аудитории к корейским и турецким сериалам, однако площадка отдает приоритет собственному производству и российским кинопродуктам.

В начале июня стало известно, что в российских кинотеатрах начнут показывать первые серии отечественных сериалов. Так, зрителям покажут на большом экране киноверсию сериала «Два холма» о мире победившего матриархата от видеосервиса Start. Такой показ является новым форматом дистрибуции оригинального контента, заявил тогда занимавшейся продюсированием проекта генеральный продюсер студии Yellow, Black & White Эдуард Илоян.

Вскоре после начала войны в Украине Россию решили покинуть бразильский телекоммуникационный холдинг Globo и многие дистрибьюторы голливудских фильмов. Аналитики предупреждали, что из-за этого россияне могут утратить возможность смотреть бразильские сериалы и американские блокбастеры.