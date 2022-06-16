Продажа недвижимости иностранцам в Турции в мае выросла на 235,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до почти 6 тыс. единиц, свидетельствуют данные национального института статистики. Больше всего квартир и домов в мае скупили россияне — 1 275 объектов. На втором месте по итогам мая оказались граждане Ирана, которые приобрели 736 единиц недвижимости, за ними следуют граждане Ирака — 617 квартир.

Продажа недвижимости в Турции в мае выросла на 107,5% в сравнении с апрелем, в этом месяце всего продано 122 768 квартир. При этом больше всего покупателей интересовало жилье в Стамбуле — там было куплено 22 148 единиц недвижимости. При этом этот город лидирует по количеству проданного жилья и среди местных жителей, и среди иностранцев. В мае иностранным гражданам там была продана 2 451 квартира. На втором месте по количеству купленной иностранцами недвижимости находится Анталья (1 885 единиц), за ней следует средиземноморская провинция Мерсин (264 квартиры), где строится первая в Турции АЭС «Аккую».

В апреле текущего года граждане России также лидировали по объемам приобретенной в Турции недвижимости. Тогда они купили 1 152 квартиры, в основном в Стамбуле. Тогда число сделок по продаже недвижимости в стране достигло 133 058 — на 38,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи турецкого жилья иностранцам увеличились на 58,1% — до 6 447 единиц. Популярнее всего среди иностранцев для покупки жилья оказался Стамбул, там было приобретено 2 564 единиц. Далее следуют Анталья с 1970 единицами проданной недвижимости и Анкара с 333.

Интерес к приобретению жилья в Турции россияне проявляли и ранее. В 2021 году они купили более 3,6 тыс. объектов недвижимости в стране, потратив в общей сложности несколько десятков миллиардов рублей. Тогда сообщалось, что за январь-октябрь прошлого года граждане России приобрели жилья в Турции на сумму около 40,6 млрд рублей (более $542 млн).

В мае Анкара из-за войны в Украина решила диверсифицировать туристический рынок и привлечь больше приезжающих из Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании, писал TRT на русском.