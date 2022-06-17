За 2021 год девять ядерных стран — США, Китай, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея — создали почти 13 тыс. единиц ядерного оружия и потратили на это $82,4 млрд. Об этом сообщили аналитики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия.

Согласно их расчетам, каждую минуту прошлого года на эти цели в мире тратили $156 841. Траты на ядерное оружие значительно выросли: годом ранее траты этих государств составляли $76 млрд с поправкой на инфляцию.

Более чем 90% имеющегося в мире ядерного оружия принадлежит России и США. По данным организации, Вашингтон тратит на исследования, разработку и производство ядерных вооружений $84 094 в минуту (общие траты в год — $44,2 млрд), Китай — $22 325 в минуту (всего $11,7 млрд за год), Россия — $16 301 в минуту (всего $8,6 млрд). Траты Великобритании составляют $6, 8 млрд за год, Франции — $5,9 млрд, Индии — $2,3 млрд, Израиля — $1,2 млрд, Пакистана — $1,1 млрд, Северной Кореи — $642 млн.

Аналитики Международной кампании также проанализировали контракты предприятий, которые зарабатывают на производстве ядерных вооружений. По оценке организации, различные компании получили контракты как минимум на $151,2 млрд на разработку, обслуживание, производство и развертывание ядерного оружия в прошлом году. Среди таких предприятий — американские Aerojet Rocketdyne, Bechtel, Boeing, Draper, General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, британская BAE Systems, французские CNIM и Safran и так далее. «Компании, заключающие эти контракты, тратят дополнительные миллионы на лоббирование правительств, финансирование исследований аналитических центров и участие в кампаниях, чтобы контракты продолжали поступать», — сказано в отчете. В 2021 году затраты на лоббирование этих вопросов составили, по оценке экспертов, как минимум $117 млн.

Ранее Стокгольмский международный институт исследований проблем мира выпустил доклад, в котором утверждалось, что все девять ядерных стран начали активно модернизировать свой арсенал. Директор организации Дэн Смит заявил, что «риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны».

О возможности применения ядерного оружия Москва не раз говорила после вторжения в Украину. Через три дня после него, 27 февраля президент Владимир Путин приказал перевести стратегические силы сдерживания (в них входят и ядерные силы) в особый режим боевого дежурства. Глава Пентагона Ллойд Остин тогда сообщил, что российский ядерный арсенал представляет «значительные проблемы» для США. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что Россия придерживается тезиса о недопустимости ядерной войны, хотя сам он считает «весьма существенными» риски подобного развития событий.

В конце мая Россия во второй раз за месяц отрепетировала нанесение ядерного удара по Европе. Армейские подразделения провели учения с ОТРК «Искандер», способными стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой, на одном из полигонов в Калининградской области.

При этом Белый дом в начале июня заявил, что стремится к тому, чтобы ограничения на российский ядерный арсенал, предусмотренные российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сохранялись и после 2026 года. Этот договор был подписан в 2010 году, и он предполагает, что Россия и США в течение семи лет должны сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. В январе 2021 года Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет, до 5 февраля 2026 года.