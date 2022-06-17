Российские бизнесмены начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни этой страны под санкциями США, сообщает Financial Times. Если раньше они приезжали, чтобы продавать свою продукцию, а теперь они хотят закупать иранскую и знакомиться с жизнью под ограничениями Запада.

Журналисты поговорили с местным гидом Али, который рассказал, что в мае он организовал визиты 160 россиян — в четыре раза больше, чем было у него в среднем за месяц до пандемии коронавируса. Преимущественно в страну стремятся предприниматели, которые интересуются закупкой запчастей для тяжелой техники и строительными материалами.

По словам собеседника издания, российских бизнесменов удивляет присутствие в Иране товаров западных брендов — в частности, смартфонов Apple. Сами бренды не могут работать в стране из-за санкций, и неясно, как эти товары попадают в Иран. Как утверждает местный бизнес, самые популярные пути обхода санкций пролегают через Турцию и северный Ирак. Россияне сильно отстают от иранцев в плане связей и доступа к мировому черному рынку для покупки произведенных в США и Европе компонентов, сказал Financial Times Али.

Из-за санкций в Иране сильная инфляция и высокий уровень бедности, но способность местного бизнеса наладить экспорт и импорт в обход санкций помогла снизить влияние ограничений, сказано в публикации. Власти страны видят новые возможности в отношениях с Россией в условиях санкций против нее и войны в Украине, в частности, Иран уже получает выгоду от выросших мировых цен на нефть.

По состоянию на конец марта объем торговли Ирана с Россией за год составил $2,2 млрд, следует из данных местной таможни. В мае два государства договорились «максимально переходить» на использование национальных валют в торговле, говорил вице-премьер Александр Новак во время визита в Тегеран.

В конце мая стало известно, что Иран и Россия договорились о торговле по бартеру, причем Тегеран в ходе сделки будет получать цинк, свинец и глинозем для металлургической и горнодобывающей отраслей, а Москва — автозапчасти и газовые турбины. Тогда Новак призвал иранские власти к большему сотрудничеству с Москвой в сфере торговли и передал им список продукции, необходимой России в автомобильной, судостроительной и фармацевтической промышленности. Вице-премьер рассказал, что специалисты из России в течение месяца посетят иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас для оценки их пропускной способности.

Ранее, как передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление министра торговли и промышленности Ирана Резы Фатеми Амина во время заседания совместной российско-иранской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране, Иран и Россия договорились о торговле по бартеру. По его словам, Иран в ходе сделки будет получать цинк, свинец и глинозем для металлургической и горнодобывающей отраслей, Россия — автозапчасти и газовые турбины. Соответствующие договоренности он заключил с российским вице-премьером Александром Новаком.

«У нас все готово для того, чтобы поставлять [автомобильные] запчасти в Россию, — пояснил Амин. — Кстати, в сфере газовых турбин Иран достиг современных технологий, что привело к подписанию контрактов с российскими электростанциями по ремонту. На основе этого мы можем бартером импортировать сталь из России». Также, по его словам, Москва и Тегеран уже договорились о введении бартера на поставку ряда товаров, в том числе на российскую сталь.

В ответ Новак призвал Тегеран к большему сотрудничеству с Москвой в сфере торговли и передал иранской стороне список продукции, необходимой России в автомобильной, судостроительной и фармацевтической промышленности. Вице-премьер рассказал, что специалисты из России в течение месяца посетят иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас для оценки их пропускной способности.

Также Москва и Тегеран ведут переговоры о строительстве двух новых блоков на АЭС в Бушере. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди.

Российские поставщики энергоносителей на фоне санкционного давления Запада нашли окно возможностей в Азии, предложив местным покупателям сырье по значительно сниженной цене. Побочным эффектом стало то, что негативные последствия ощутила на себе еще одна «экономика сопротивления» — Иран, писал TRT на русском.

Аналитики отрасли зафиксировали, что в марте иранский экспорт в Китай достигал 700-900 тыс. баррелей в сутки, а в апреле он упал на 200-250 тыс. Параллельно с этим поставки сырой нефти в КНР из России подскочили на 16% в апреле по сравнению с мартом.

По наблюдениям, в середине этого месяца около 20 танкеров с сырьем иранского производства, не нашедшего покупателей, оказались в простое у берегов Сингапура. Отдельные из них находились на якоре с февраля, однако в весенний сезон число судов начало расти. Аналитическая фирма Kpler отмечает, что объемы иранской нефти, которая в порту Сингапура ожидала отгрузки, увеличились с 22 млн баррелей в начале апреля до 37 млн баррелей в середине мая. Этого, как говорят исследователи, достаточно, чтобы говорить о конкуренции за рынки.