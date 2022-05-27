Иран и Россия договорились о торговле по бартеру, передает иранский телеканал Press TV со ссылкой на заявление министра торговли и промышленности Ирана Резы Фатеми Амина во время заседания совместной российско-иранской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству в Тегеране.

По его словам, Иран в ходе сделки будет получать цинк, свинец и глинозем для металлургической и горнодобывающей отраслей, Россия — автозапчасти и газовые турбины. Соответствующие договоренности он заключил с российским вице-премьером Александром Новаком.

«У нас все готово для того, чтобы поставлять [автомобильные] запчасти в Россию, — пояснил Амин. — Кстати, в сфере газовых турбин Иран достиг современных технологий, что привело к подписанию контрактов с российскими электростанциями по ремонту. На основе этого мы можем бартером импортировать сталь из России». Также, по его словам, Москва и Тегеран уже договорились о введении бартера на поставку ряда товаров, в том числе на российскую сталь.

В ответ Новак призвал Тегеран к большему сотрудничеству с Москвой в сфере торговли и передал иранской стороне список продукции, необходимой России в автомобильной, судостроительной и фармацевтической промышленности. Вице-премьер рассказал, что специалисты из России в течение месяца посетят иранские порты Чабахар и Бендер-Аббас для оценки их пропускной способности.

Также Москва и Тегеран ведут переговоры о строительстве двух новых блоков на АЭС в Бушере. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди.

После вторжения России в Украину в конце февраля ряд стран запретили импорт российских металлов. В марте соответствующую меру принял Евросоюз. Спустя месяц к эмбарго присоединилась Великобритания. «Мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов», — заявлял тогда глава британского МИДа Лиз Трасс.

В результате российские поставщики обратились к азиатскому рынку: в начале апреля объем продукции, которую производители черных металлов должны были перенаправить туда, составлял около 4 млн т в год. Об этом сообщалось в письме президента ассоциации «Русская сталь» и основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова вице-премьеру Андрею Белоусову. Только за вторую половину апреля российские металлургические компании «Северсталь», Evraz и НЛМК поставили в Китай около 400 тыс. т стального полуфабриката, что в пять раз больше, чем объем импорта стального полуфабриката за весь прошлый год.

В то же время в базе данных европейской металлургической ассоциации Eurofer отмечалось, что страны Евросоюза в прошлом году импортировали из России 3,73 млн т готовой стальной продукции.