Совет Безопасности ООН провел заседание по инициативе Китая, России, Пакистана и Алжира. Обсуждались удары Израиля по территории Ирана, включая объекты, связанные с ядерной программой.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва осуждает атаки на мирные ядерные объекты Ирана. По его словам, «эти действия являются незаконными и создают неприемлемые угрозы международной безопасности». Он потребовал от Израиля «немедленно прекратить налеты и атаки, особенно на объекты, находящиеся под защитой МАГАТЭ».

Постпред Китая при ООН Фу Цун также заявил, что атаки Израиля нарушают международное право, угрожают суверенитету Ирана и подрывают стабильность в регионе.

Постоянный представитель Пакистана Асим Ифтихар Ахмед назвал действия Израиля «военной агрессией» и подчеркнул, что они представляют угрозу не только для региона, но и для всей международной системы безопасности.

Представитель Алжира Амар Бенджама охарактеризовал удары как «неспровоцированные и необоснованные». Он подчеркнул, что подобные действия противоречат Уставу ООН и нормам международного права.

В ходе заседания прозвучали призывы к срочному прекращению израильских атак и уважению международных обязательств в сфере мирного атома.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 51-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества заявил, что что Израиль, опираясь на безусловную поддержку Запада, продолжает политику разрушения и оккупации. Он напомнил, что сначала были атакованы Газа и Западный берег, затем — Ливан, Йемен, Сирия и, наконец, Иран. Израиль, по его словам, стремится дестабилизировать весь регион и навязать хаос вместо мира.