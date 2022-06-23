Граждане России оказались в числе лидеров по уровню турпотока в Стамбул, написал в своем Twitter-аккаунте губернатор города Али Йерликайя. По его словам, число посетивших Стамбул зарубежных туристов в мае выросло на 264,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее число посетителей города составило 1 402 366 человек.

Помимо России, лидирующими по уровню турпотока в Стамбул странами стали Германия, Иран, США и Великобритания.

Ранее сообщалось, что в мае выросли и объемы продажи недвижимости иностранцам в Турции — на 235,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего квартир и домов в мае скупили россияне — 1 275 объектов, на втором месте по итогам мая оказались граждане Ирана, которые приобрели 736 единиц недвижимости, за ними следуют граждане Ирака — 617 квартир.

Россияне лидировали по объемам купленной в Турции недвижимости и в апреле текущего года. Тогда они купили 1 152 квартиры, в основном в Стамбуле, который оказался самым популярным городом для покупки квартир иностранцами. В целом там было приобретено 2 564 единиц жилья, далее следуют Анталья с 1970 единицами проданной недвижимости и Анкара с 333.

В мае Турция из-за войны в Украине решила диверсифицировать туристический рынок и привлечь больше приезжающих из Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании, писал TRT на русском. Тогда главу Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявлял, что Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы страны. Однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и как результат спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции, отмечал он.

С января по апрель 2022 года Турция приняла 8,89 млн туристов, а показатели выросли почти в два раза — на 172,51% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорил Чорабатыр. На этот раз, по его словам, больше всего туристов в стране оказались из Германии, второе место заняла Болгария, а третье — Иран, за которым следуют Россия и Великобритания.