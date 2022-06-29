Власти Ирана планируют создать атомную электростанцию собственного производства с мощностью 360 МВт. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана, заместитель президента страны Мохаммад Эслами, его слова цитирует агентство ISNA. До этого Тегеран собрался привлечь к строительству другие страны, однако позже отказался от этой идеи, рассказал чиновник.

Единственная работающая сейчас в стране АЭС «Бушер» была построена при поддержке России. Ее строительство началось еще в 1974 году, и при помощи Москвы электростанцию удалось достроить лишь к 2010 году. С 2019 года Росатом строит второй и третий энергоблоки АЭС суммарной мощностью 2,1 тыс. МВт.

В сентябре 2011 года первый блок «Бушер» подключили к сети, а его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года. Сейчас Россия поставляет ядерное топливо, необходимое для работы реактора.

Хотя в 2021 году стало известно о задолженности Ирана перед Россией в размере €500 млн за работы по этому проекту, но к началу текущего года государство погасило все долги.

Ранее сообщалось, что российские бизнесмены начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни этой страны под санкциями США. Если раньше они приезжали, чтобы продавать свою продукцию, а теперь они хотят закупать иранскую и знакомиться с жизнью под ограничениями Запада. Из-за ограничений в Иране сильная инфляция и высокий уровень бедности, но способность местного бизнеса наладить экспорт и импорт в обход санкций помогла снизить их влияние. Тегеран видит новые возможности в отношениях с Россией в условиях санкций против нее и войны в Украине, в частности, Иран уже получает выгоду от выросших мировых цен на нефть.

В конце мая Тегарану удалось накопить 43 кг обогащенного на 60% урана. «При отсутствии ограничений Иран накопил 43 кг урана, обогащенного на 60% — увеличение на 30% за последние три месяца», — говорилось в документе МАГАТЭ. Количество вещества увеличилось в четыре раза за полгода: еще осенью 2021 года у Ирана было всего 10 кг высокообогащенного урана, а год назад — всего 2,4 кг такого урана.

Строительство АЭС в Бушере началось в 1975 году немецким концерном Kraftwerk Union, филиалом компании Siemens. В 1980 году после февральской Исламской революции (1979) концерн разорвал контракт с иранским заказчиком из-за решения германского правительства присоединиться к американскому эмбарго на поставки оборудования в Иран. 24 августа 1992 года между правительством Российской Федерации и правительством Исламской Республики Иран было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, и 25 августа 1992 года заключено соглашение о сооружении атомной электростанции в Иране. В 1998 году строительство блока №1 АЭС «Бушер» на условиях под ключ было поручено российской компании ЗАО «Бушер»Атомстройэкспорт».

АЭС в Бушере никогда не подпадала и не подпадает под международные санкции. Строительство осуществляется под контролем МАГАТЭ. В соответствии с подписанными 27 февраля 2005 года дополнениями к соглашениям 1992 года Иран обязался передавать отработанное ядерное топливо с Бушерской АЭС в Россию, а Россия - принимать его на долговременное хранение или переработку.

В 2001 году началась поставка основного технологического оборудования на АЭС.

С момента запуска АЭС в сентябре 2011 года по февраль 2014 года на ней было выработано около 7 млрд кВт∙ч электроэнергии. На АЭС «Бушер» построены один энергоблок и один реактор ВВЭР-1000 мощностью 1 тыс. МВт∙ч. Для обслуживания АЭС в России получили соответствующую подготовку около 700 иранских специалистов. При выполнении заказов по строительству станции на предприятиях в России были заняты 20 тыс. человек. В поставках оборудования в Иран участвовали 130 российских предприятий.