Российский авиаперевозчик Utair запустила ежедневные полеты из Грозного в Стамбул на время «высокого сезона». Об этом сообщается на сайте авиакомпании. Ранее она осуществляла такие полеты дважды в неделю.

«Utair увеличил количество полетов по маршруту Грозный — Стамбул и теперь выполняет рейсы по данному направлению каждый день», — сказано в сообщении перевозчика. Сейчас стоимость таких билетов начинается от 6,9 тыс. рублей.

«Рейс Грозный — Стамбул мы впервые ввели в 2020 году, и он быстро завоевал популярность среди пассажиров, — заявил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. — Utair хорошо знает потребности своих клиентов и всегда обеспечивает им комфортные условия для перелета. Чтобы нашим пассажирам было еще удобнее планировать поездки, в высокий сезон будем летать из Чечни в Турцию ежедневно».

Utair является четвертой по величине авиакомпанией в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний».

В конце июня россияне оказались лидерами по уровню турпотока в Стамбул. Число посетивших город зарубежных туристов в мае выросло на 264,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее число посетителей города составило 1 402 366 человек. Помимо России, лидирующими по уровню турпотока в Стамбул странами стали Германия, Иран, США и Великобритания.

Ранее сообщалось, что в мае выросли и объемы продажи недвижимости иностранцам в Турции — на 235,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего квартир и домов в мае скупили россияне — 1 275 объектов, на втором месте по итогам мая оказались граждане Ирана, которые приобрели 736 единиц недвижимости, за ними следуют граждане Ирака — 617 квартир. Россияне лидировали по объемам купленной в Турции недвижимости и в апреле текущего года. Тогда они купили 1 152 квартиры, в основном в Стамбуле, который оказался самым популярным городом для покупки квартир иностранцами. В целом там было приобретено 2 564 единиц жилья, далее следуют Анталья с 1970 единицами проданной недвижимости и Анкара с 333.