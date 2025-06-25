Саммит НАТО в Гааге оказался под угрозой срыва из-за противоречий по военным расходам и неопределенной позиции США. Генсек альянса Марк Рютте продвигает план увеличения оборонных трат до 5% ВВП к 2035 году, но Испания категорически отвергает новые обязательства.

Премьер Испании Педро Санчес назвал предложение «не только неразумным, но и контрпродуктивным», согласившись тратить лишь 2,1% ВВП вместо нынешних 1,3%. Хотя Санчес ранее заявлял, что не будет блокировать решение о 5%, его категорическое несогласие создает неопределенность для альянса.

Напряжение усилил президент США Дональд Трамп, дав по пути на саммит уклончивый ответ о ключевой статье 5 НАТО. «Зависит от вашего определения. Существует множество определений статьи 5», — заявил он, добавив лишь: «Я привержен тому, чтобы быть их друзьями».

Европейские лидеры попытались сгладить противоречия саммита. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «нет абсолютно никаких дискуссий по статье 5». Премьер Греции Кириакос Мицотакис раскритиковал позицию Испании: «Не должно быть ощущения, что некоторые страны паразитируют на оборонных обязательствах других». Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил рост расходов необходимостью противостоять России, а не желанием «кому-то угодить».

Надо сказать, что Рютте месяцами лоббировал план, отправляя Трампу льстивые сообщения. «Это было непросто, но мы заставили их всех подписаться на 5%! Вы достигнете того, чего НИ ОДИН американский президент за десятилетия не смог сделать», — писал генсек. Генсек также поблагодарил американского лидера за «решительные действия в отношении Ирана».

Прибыв в Гаагу на саммит НАТО, Трамп рассчитывал триумфально представить свою военную операцию против Ирана как беспрецедентный успех, которого не добивался ни один американский лидер до него. Однако планы Трампа нарушила утечка секретного доклада американских спецслужб, который появился буквально через несколько часов после его прилета в голландскую столицу, сообщает The New York Times.

Согласно данным разведки США, опубликованным американскими СМИ со ссылкой на информированные источники, авиаудары по иранским объектам не привели к полному «уничтожению» ядерной программы Тегерана, как неоднократно утверждал Трамп. Вместо этого операция лишь замедлила развитие иранского ядерного проекта на несколько месяцев.

Саммит намеренно сокращен до одной встречи в 2,5 часа, чтобы минимизировать риски скандала с непредсказуемым Трампом.