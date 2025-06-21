Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально передала Соединенным Штатам заявку на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, документы были переданы через министра финансов США Скотта Бессента. Заявка адресована лично президенту США Дональду Трампу. На вопрос о возможном обсуждении темы Patriot на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24–25 июня, Зеленский ответил, что диалог между командами продолжается, а конкретная повестка встречи еще формируется.

«В Канаде была встреча у (министра экономики Украины Юлии) Свириденко с (министром финансов США Скоттом) Бессентом, на ней был еще глава моего офиса Андрей Ермак. Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги и тому подобное. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбэк», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что речь идет о пакете с высокой стоимостью, в который входят системы Patriot. По словам президента, Украина готова полностью профинансировать эту закупку.

«Это один из ключевых вопросов для обсуждения с президентом Трампом», — подчеркнул он.

Зеленский также рассказал, что поднимал тему Patriot в разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, Рютте выразил заинтересованность в участии Украины в саммите в Гааге. Кроме того, Киев рассчитывает на проведение встреч в рамках «Коалиции желающих».

«Patriot — это вопрос не только к Трампу, но и к «Коалиции желающих», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что намерен обсудить с президентом США не только поставки вооружений, но и вопрос санкционного давления на Россию, а также дипломатические усилия по прекращению войны.

«Честно говоря, мне кажется, что пришло время говорить о новом дыхании дипломатического трека. Нужно больше определенности и больше давления со стороны международного сообщества на (президента РФ) Владимира Путина. Это нужно ради дипломатии. И я хотел бы обсудить эти форматы с Трампом», — заявил Зеленский.