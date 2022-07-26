Новая турецкая авиакомпания Southwind, которая входит в холдинг Pegas Touristik, начнет регулярные рейсы из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» в турецкую Анталью. Как сообщает портал Frequentflyers, первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 4 августа, а выполнять их будут российские экипажи, работавшие в Nordwind.

Судя по информации с онлайн-табло «Кольцово», рейсы будут совершаться на A-321 со вторника по воскресенье с вылетом из Екатеринбурга в 14:00 и прибытием в Анталью в 16:30.

Также в ближайшее время авиакомпания планирует запустить рейсы в Турцию из Уфы, Казани, Самары и Красноярска.

Ходатайство о создании этой авиакомпании было принято Генеральным управлением гражданской авиации Турции. На первом этапе Southwind будет эксплуатировать пять самолетов Airbus — три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. По информации Telegram-канала «Авиаторщина», авиаперевозчик Nordwind уже отправил почти 100 бортпроводников и 50 пилотов для работы в Southwind. Для этого российские бортпроводники и пилоты были уволены из Nordwind и трудоустроены в Southwind. Сейчас им предстоит пройти медкомиссию и сдать экзамены, они живут в отеле в Анталье, где Nordwind размещает свои командировочные экипажи.

Как сообщает Frequentflyers, аналогичным образом будет работать еще одна новая турецкая авиакомпания — Mavi Gök («Голубое небо»): она будет возить туристов в интересах Anex Tour вместо Azur Air. Этот перевозчик эксплуатирует сейчас три Boeing 737-800, все они раньше летали в Azur Air Ukraine. В Россию эта авиакомпания пока не летает, зато возит в Анталью туристов из Европы, часть рейсов выполняется в интересах Corendon Airlines.

Ранее стало известно, что российский авиаперевозчик Utair запустил ежедневные полеты из Грозного в Стамбул на время «высокого сезона». Если ранее авиакомпания осуществляла такие полеты дважды в неделю, то теперь они стали ежедневными.

В конце июня россияне стали лидерами по уровню турпотока в Стамбул. Число посетивших город зарубежных туристов в мае выросло на 264,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее число гостей города составило 1 402 366 человек. Помимо России, лидирующими по уровню турпотока в Стамбул странами стали Германия, Иран, США и Великобритания.