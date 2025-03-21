Крупнейшие протесты в Сербии: удержится ли Вучич?
ПОЛИТИКА
5 мин чтения
Крупнейшие протесты в Сербии: удержится ли Вучич?Президент Сербии Александр Вучич пожертвовал премьер-министром Милошем Вучевичем — политик ушел в отставку на фоне протестов. Однако это вряд ли остановит демонстрации в стране, не утихающие уже 4 месяца. Тучи над Вучичем сгущаются все сильнее
Крупнейшие протесты в Сербии: удержится ли Вучич? / TRT Russian
21 марта 2025 г.

Пожертвовали премьером

Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Теперь правительство страны стало техническим, а действующие министры — временно исполняющими обязанности.

Помимо этого начался отсчет 30-дневного срока, в течение которого необходимо сформировать новый кабинет министров. Если сделать это до 18 апреля не удастся, в Сербии должны пройти внеочередные парламентские выборы. По словам президента Александра Вучича, они могут состояться 1 или 8 июня.

Вучевич подал в отставку с поста премьера в конце января этого года. Поводом для этого стали протесты, которые не утихают в стране с ноября 2024 года. Они вспыхнули из-за трагического инцидента во втором по величине городе Сербии Нови-Сад. Со здания вокзала обрушился бетонный козырек, погибли 15 человек, включая детей.

Сербы требуют от властей привлечь виновных к уголовной ответственности, помимо этого выдвигают и политические требования — в частности, смены власти. Уже 13 лет страной правит пропрезидентская «Сербская прогрессивная партия» во главе с Александром Вучичем.

Глава правительства объяснил свое решение ответственностью за случившееся.

Протесты набирают оборот

Уступка со стороны властей вряд ли остановит протесты, продолжающиеся в стране уже четвертый месяц подряд. Они становятся все более масштабными. В середине марта в Сербии прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг. В нем, по разным данным, участвовали от 100 тыс. до 300 тыс. человек.

Президент Вучич пытается успокоить в первую очередь себя, заявляя, что «99% митингующих — против цветной революции», призвав власти «начать менять себя».

Однако оппоненты главы государства и не думают сворачивать свою деятельность, они заявили, что продолжат демонстрации по всей Сербии. Накануне студенты и оппозиция обвинили сербские власти в применении мощного акустического оружия — «звуковых пушек» — против протестующих.

По их словам, 15 марта, когда демонстранты объявили 15 минут молчания в память о 15 жертвах трагедии в городе Нови-Сад и толпа замерла в молчании, по площади прокатилось подобие ударной волны и раздались громкие звуки взрывов. После этого акцию протеста быстро свернули — митингующие стали расходиться по домам.

На следующий день с жалобами на боль в ушах и головокружение в медицинские учреждения Сербии обратились десятки человек.

Однако руководство Сербии категорически отрицает «использование каких-либо средств, не предусмотренных законом», заявляя о готовности привлечь к расследованию российскую ФСБ и американское ФБР.

Президент Вучич сообщил, что на вооружении у армии и военной полиции «Кобра» нет звуковых пушек, а силовики были «вооружены средствами для борьбы с дронами». Также глава государства заявил, что «копии Майдана в Сербии не будет».

Президент Сербии пытается по традиции переждать демонстрации. Учитывая, что нынешние протесты стали самыми масштабными в истории страны, они представляют реальную угрозу для Вучича с тех пор, как он пришел к власти в 2012 году.

В случае внеочередных парламентских выборов партия президента может и не получить абсолютное большинство кресел в парламенте.

Опасная ситуация для Вучича

Программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с TRT на русском выразил точку зрению, что скорее всего в этот раз отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича будет недостаточно.

«Протестный потенциал сейчас высок, как никогда ранее: это крупнейшие протесты за всю новейшую историю Сербии. Причем их отличительная черта — отсутствие внятных требований протестующих», — пояснил эксперт.

По словам политолога, огромную роль здесь играют студенты. Но протестная масса представляет собой некий симбиоз молодежи и оппозиции.

«Часть из них одновременно обвиняют президента Вучича в сдаче национальных интересов страны, недостаточной вовлеченности в происходящее в Косово и Республике Сербской БиГ, сужении коридоров по сотрудничеству с Москвой, а с другой стороны — от него требуют большей европеизации Сербии и вовлеченности в сотрудничество с Западом», — рассказал специалист.

Балканист добавил, что возникла парадоксальная ситуация, при которой все общественные слои протестующих декларируют себя в качестве «истинных патриотов Сербии».

«По сути же они очень серьезно ставят под вопрос политическую стабильность внутри страны. С большой долей вероятности в этот раз оппозиция и критики нынешней власти захотят проведения «очередных внеочередных» досрочных  выборов и включения представителей оппозиции в состав правительства, которое, вероятно, будет коалиционным», — прогнозирует аналитик.

Лазович полагает, что президенту все же удастся усидеть в своем кресле и усмирить протесты, но сделать это уже будет сложнее, чем ранее.

«Нужно будет действительно показать готовность договариваться с оппозицией и проводить реформы, налаживать диалог с обществом и борьбу с коррупцией, что сейчас является основным триггером. Президент Вучич и силовой блок сербского правительства особое внимание придают недопущению сценария, при котором протесты перейдут в неконтролируемую фазу по типу майдана. Пока что на данный момент ситуация все еще находится под контролем», — подытожил эксперт.

В свою очередь другой собеседник TRT на русском, директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко считает, что протесты в стране в ближайшее время не ослабеют.

«Я думаю, это самый серьезный вызов, с которым сталкивается Вучич, и, в принципе, Сербия за последние четверть века. Я не вижу сейчас предпосылок для урегулирования этой ситуации. Протесты уже слишком далеко зашли, сами по себе они вряд ли успокоятся, — уверен политолог.

По его мнению, либо власть должна будет предпринимать какие-то чрезвычайные меры, либо «может случиться что-то очень неприятное».

«Мы видим, что Сербия сейчас находится в ситуации, когда произошла большая поляризация общества, и она уже просто так не закончится. На самом деле Вучича может спасти только чудо», — резюмировал балканист.

 

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us