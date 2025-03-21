Пожертвовали премьером

Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра Милоша Вучевича. Теперь правительство страны стало техническим, а действующие министры — временно исполняющими обязанности.

Помимо этого начался отсчет 30-дневного срока, в течение которого необходимо сформировать новый кабинет министров. Если сделать это до 18 апреля не удастся, в Сербии должны пройти внеочередные парламентские выборы. По словам президента Александра Вучича, они могут состояться 1 или 8 июня.

Вучевич подал в отставку с поста премьера в конце января этого года. Поводом для этого стали протесты, которые не утихают в стране с ноября 2024 года. Они вспыхнули из-за трагического инцидента во втором по величине городе Сербии Нови-Сад. Со здания вокзала обрушился бетонный козырек, погибли 15 человек, включая детей.

Сербы требуют от властей привлечь виновных к уголовной ответственности, помимо этого выдвигают и политические требования — в частности, смены власти. Уже 13 лет страной правит пропрезидентская «Сербская прогрессивная партия» во главе с Александром Вучичем.

Глава правительства объяснил свое решение ответственностью за случившееся.

Протесты набирают оборот

Уступка со стороны властей вряд ли остановит протесты, продолжающиеся в стране уже четвертый месяц подряд. Они становятся все более масштабными. В середине марта в Сербии прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг. В нем, по разным данным, участвовали от 100 тыс. до 300 тыс. человек.

Президент Вучич пытается успокоить в первую очередь себя, заявляя, что «99% митингующих — против цветной революции», призвав власти «начать менять себя».

Однако оппоненты главы государства и не думают сворачивать свою деятельность, они заявили, что продолжат демонстрации по всей Сербии. Накануне студенты и оппозиция обвинили сербские власти в применении мощного акустического оружия — «звуковых пушек» — против протестующих.

По их словам, 15 марта, когда демонстранты объявили 15 минут молчания в память о 15 жертвах трагедии в городе Нови-Сад и толпа замерла в молчании, по площади прокатилось подобие ударной волны и раздались громкие звуки взрывов. После этого акцию протеста быстро свернули — митингующие стали расходиться по домам.

На следующий день с жалобами на боль в ушах и головокружение в медицинские учреждения Сербии обратились десятки человек.

Однако руководство Сербии категорически отрицает «использование каких-либо средств, не предусмотренных законом», заявляя о готовности привлечь к расследованию российскую ФСБ и американское ФБР.

Президент Вучич сообщил, что на вооружении у армии и военной полиции «Кобра» нет звуковых пушек, а силовики были «вооружены средствами для борьбы с дронами». Также глава государства заявил, что «копии Майдана в Сербии не будет».

Президент Сербии пытается по традиции переждать демонстрации. Учитывая, что нынешние протесты стали самыми масштабными в истории страны, они представляют реальную угрозу для Вучича с тех пор, как он пришел к власти в 2012 году.

В случае внеочередных парламентских выборов партия президента может и не получить абсолютное большинство кресел в парламенте.

Опасная ситуация для Вучича

Программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с TRT на русском выразил точку зрению, что скорее всего в этот раз отставки премьер-министра страны Милоша Вучевича будет недостаточно.

«Протестный потенциал сейчас высок, как никогда ранее: это крупнейшие протесты за всю новейшую историю Сербии. Причем их отличительная черта — отсутствие внятных требований протестующих», — пояснил эксперт.

По словам политолога, огромную роль здесь играют студенты. Но протестная масса представляет собой некий симбиоз молодежи и оппозиции.

«Часть из них одновременно обвиняют президента Вучича в сдаче национальных интересов страны, недостаточной вовлеченности в происходящее в Косово и Республике Сербской БиГ, сужении коридоров по сотрудничеству с Москвой, а с другой стороны — от него требуют большей европеизации Сербии и вовлеченности в сотрудничество с Западом», — рассказал специалист.

Балканист добавил, что возникла парадоксальная ситуация, при которой все общественные слои протестующих декларируют себя в качестве «истинных патриотов Сербии».

«По сути же они очень серьезно ставят под вопрос политическую стабильность внутри страны. С большой долей вероятности в этот раз оппозиция и критики нынешней власти захотят проведения «очередных внеочередных» досрочных выборов и включения представителей оппозиции в состав правительства, которое, вероятно, будет коалиционным», — прогнозирует аналитик.

Лазович полагает, что президенту все же удастся усидеть в своем кресле и усмирить протесты, но сделать это уже будет сложнее, чем ранее.

«Нужно будет действительно показать готовность договариваться с оппозицией и проводить реформы, налаживать диалог с обществом и борьбу с коррупцией, что сейчас является основным триггером. Президент Вучич и силовой блок сербского правительства особое внимание придают недопущению сценария, при котором протесты перейдут в неконтролируемую фазу по типу майдана. Пока что на данный момент ситуация все еще находится под контролем», — подытожил эксперт.

В свою очередь другой собеседник TRT на русском, директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко считает, что протесты в стране в ближайшее время не ослабеют.

«Я думаю, это самый серьезный вызов, с которым сталкивается Вучич, и, в принципе, Сербия за последние четверть века. Я не вижу сейчас предпосылок для урегулирования этой ситуации. Протесты уже слишком далеко зашли, сами по себе они вряд ли успокоятся, — уверен политолог.

По его мнению, либо власть должна будет предпринимать какие-то чрезвычайные меры, либо «может случиться что-то очень неприятное».

«Мы видим, что Сербия сейчас находится в ситуации, когда произошла большая поляризация общества, и она уже просто так не закончится. На самом деле Вучича может спасти только чудо», — резюмировал балканист.