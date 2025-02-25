Агентство Associated Press (AP) подало в суд на высокопоставленных чиновников Белого дома, обвинив их в нарушении Первой и Пятой поправок Конституции США. Иск, поданный в Окружной суд округа Колумбия, направлен против руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместителя аппарата Белого дома Тейлора Будовича и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Суть претензий AP заключается в попытках исполнительной власти вмешаться в редакционную политику агентства, что, по утверждению истца, представляет собой посягательство на независимость прессы. В иске отмечается, что Белый дом потребовал от AP использования определенной лексики в своих публикациях и подверг агентство санкциям за отказ следовать этим указаниям.

«Пресса и все граждане Соединенных Штатов имеют право самостоятельно выбирать слова, не подвергаясь преследованию со стороны государства», — говорится в жалобе AP. — «Конституция не позволяет правительству контролировать речь. Допустить такой контроль и репрессии означало бы угрозу свободе каждого американца».

Юристы агентства подчеркнули, что их действия направлены исключительно на «защиту права на редакционную независимость, гарантированного Конституцией США, и на предотвращение попыток исполнительной власти принуждать журналистов освещать события, используя исключительно одобренную правительством лексику».

Конфликт разгорелся вокруг нежелания AP использовать термин «Залив Америки», введенный в оборот исполнительным указом президента Дональда Трампа от 20 января, вместо общепринятого наименования «Мексиканский залив». Это решение президента вызвало резонанс в медиасообществе и стало причиной обвинений в навязывании официальной терминологии.

Сам президент Трамп в очередной раз усилил риторику, назвав AP «радикальными левыми фанатиками» и «третьесортной организацией с первоклассным именем». Он также обвинил агентство в стремлении «быть умниками», продолжая использовать прежнее название залива.

Доступ ограничен

По информации, изложенной в иске, 11 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила главному корреспонденту AP при Белом доме Зику Миллеру о том, что по распоряжению президента Трампа агентству будет ограничен доступ в некоторые зоны Белого дома, если оно не примет новую терминологию.

Так, администрация Трампа начала блокировать AP в Овальном кабинете, на борту Air Force One и в других местах, куда агентство имело доступ на протяжении века как часть пресс-пула Белого дома.

«Мы будем держать их в стороне до тех пор, пока они не согласятся, что это Залив Америки», — заявил Трамп на прошлой неделе.

«Этот нелепый и безумный иск AP — не что иное, как откровенный пиар-ход, маскирующийся под дело о первой поправке, — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун. — Они явно страдают от тяжелой формы синдрома Трампа, который разрушил их крошечные мозги. Мы победим их в суде так же, как разгромили их левых репортеров на выборах».

AP, являясь членом президентского пресс-пула с момента его основания, подчеркивает, что подобные меры подрывают фундаментальные принципы свободы слова и независимости журналистики. В своем заявлении агентство указало, что как международный новостной источник оно продолжит использовать оригинальное название «Мексиканский залив», упоминая при этом новую терминологию как внутриполитическое решение.

Примечательно, что аналогичной позиции придерживаются и другие крупные СМИ с международной аудиторией. Так, The New York Times отмечает , что продолжает использовать прежнюю терминологию. Той же позиции придерживается другое влиятельное издание Washington Post. Некоторые другие издания перешли на использование «Американский залив». Например, Axios, которое объяснило это тем, что их аудитория в основном базируется в США.

Компания Google, в свою очередь, обновила сервис Google Maps, изменив отображение названия «Мексиканский залив» на «Залив Америки» для пользователей в США. При этом, как ранее писал TRT на русском, пользователи в Мексике продолжают видеть «Мексиканский залив», тогда как в других странах отображается оригинальное название с добавлением «Залив Америки» в скобках.

На фоне разгорающегося конфликта Кэролайн Левитт, выступая на Конференции консервативного политического действия, заявила: «Увидимся в суде», подчеркнув уверенность Белого дома в своей правоте. «Мы будем следить за тем, чтобы в Белом доме каждый день присутствовали правда и точность», — добавила она, что только усилило напряженность.

Письмо Белому дому

Конфликт приобрел еще большую остроту после того, как около 40 медиаорганизаций подписали письмо Белому дому с требованием отменить ограничения в отношении AP. В письме подчеркивается , что решение о запрете AP является «эскалацией спора, которая не служит интересам ни президентства, ни общества».

«Первая поправка запрещает правительству контролировать редакционные решения новостных организаций, — говорится в письме. — Любая попытка наказать журналистов за их редакционный выбор представляет собой серьезное нарушение этой конституционной защиты».

Письмо было впервые опубликовано в медийном бюллетене Status. Наряду с ведущими СМИ, такими как CNN, NBC и The Wall Street Journal, письмо подписали и консервативные издания, включая Fox и Newsmax. Другими словами, даже лояльные Трампу медиа выразили обеспокоенность, что такая практика может создать опасный прецедент и в будущем будет использована против них. Newsmax в своем заявлении подчеркнуло право AP как частной организации самостоятельно выбирать используемую лексику.

«Мы понимаем разочарование президента Трампа, так как СМИ часто бывали к нему несправедливы, — заявил представитель Newsmax. — Тем не менее, Newsmax поддерживает право AP как частной организации использовать ту лексику, которую она считает необходимой. Мы опасаемся, что в будущем администрация, недовольная нашими материалами, может также попытаться нас заблокировать».

Комитет репортеров за свободу прессы опубликовал отдельное письмо, направленное Сьюзи Уайлз, руководителю аппарата Белого дома. Это письмо подписали более 30 самых влиятельных новостных организаций, потребовав восстановления доступа AP к пулу журналистов, ежедневно сопровождающих президента.

«Несмотря на различные редакционные подходы, все новостные организации, освещающие деятельность Белого дома, едины в стремлении обеспечить, чтобы никто не был исключен за свой законный редакционный выбор», — говорится в письме.

Дополнительное измерение конфликту придала позиция Белого дома относительно Стайлбука AP — редакционного руководства, на которое ориентируются многие журналисты. Сьюзи Уайлс выразила надежду, что новое название «Залив Америки» будет закреплено в этом руководстве, отметив, что влияние Стайлбука «иногда использовалось для продвижения разобщающей и политически ангажированной повестки».

При этом Стайлбук AP уже признал другой указ Трампа — о возвращении горе Денали ее прежнего названия Маунт-Макинли, поскольку эта гора полностью находится на территории США, что, по мнению агентства, дает президенту полномочия в этом вопросе.

Суд решил

Федеральный судья отказался немедленно приказать Белому дому восстановить доступ агентства The Associated Press (AP) к президентским мероприятиям, заявив, что новостное агентство не доказало, что понесло непоправимый ущерб. Тем не менее он призвал администрацию Трампа пересмотреть свой двухнедельный запрет, отметив, что судебная практика «в целом не помогает Белому дому».

«Это явно выглядит как дискриминация по взглядам», — сказал судья Тревор Макфадден адвокату правительства Брайану Худаку.

Адвокат в сою очередь заявил, что просто потому, что репортер и фотограф AP долгое время занимали место в пресс-пуле Белого дома, это не означает, что агентство имеет на это право на постоянной основе.

Решение предоставить журналистам «специальный доступ» является «классическим дискреционным выбором президента», написали адвокаты правительства в 23-страничном документе , поданном перед экстренным судебным заседанием в понедельник днем.

Однако, это решение суда носит временный характер. Судья сообщил адвокатам администрации Трампа и AP, что для вынесения окончательного решения необходимы дальнейшие разбирательства.

Тем временем, так как решение еще не принято, Белый дом может продолжать блокировать AP в Овальном кабинете и других местах. Судебный процесс, вероятно, продлится как минимум до 20 марта, когда назначено следующее заседание.

На официальном сайте Белого Дома также опубликовано заявление о «Победе Трампа в Белом доме над Associated Press», в котором говорится: «Как мы говорили с самого начала, возможность задавать вопросы президенту США в Овальном кабинете и на борту Air Force One — это привилегия, предоставляемая журналистам, а не юридическое право. Мы стоим на своем решении привлекать к ответственности «фейковые новости» за распространение лжи, и президент Трамп продолжит предоставлять прессе беспрецедентный уровень доступа. Это самая прозрачная администрация в истории».

Представитель AP Лорен Истон после заседания заявила: «Мы с нетерпением ждем следующего слушания 20 марта, где мы продолжим отстаивать право прессы и общественности свободно высказываться без преследования со стороны правительства. Это основное американское право».

Этот случай уже получил широкий общественный резонанс, став частью более широкой дискуссии о границах вмешательства государства в деятельность свободной прессы.

Конфликт между принципами свободы и независимости СМИ с одной стороны и претензиями консервативного лагеря к редакционной политике информагентства с другой продолжает набирать обороты. На фоне риторики о «фейковых новостях» этот случай, скорее всего, не будет последним.



