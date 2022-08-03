В Мюнхене на тепловых станциях заработали мазутные горелки, а энергоблок угля был переведен на газ, сообщает Bloomberg со ссылкой на местную коммунальную компанию Stadtwerke Muenchen. Как отмечает издание, мазутные горелки располагаются на тепловых станциях, которые до недавнего времени были закрыты.

Благодаря этим мерам удастся снизить объемы потребления природного газа и расширить структуру энергетики в городе, утверждают в Stadtwerke Muenchen. Также компания снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу на €10 млн по расширению систем централизованного отопления, которые работают на возобновляемых источниках энергии.

Ранее Bank of America заявлял об «ужасном» сценарии газового кризиса в Европе. Специалисты банка предсказали дефицит газа в Европе в зимний период, так как при работе «Северного потока» на 20% от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму.

До этого в Германии сообщали, что продолжающийся кризис из-за нехватки российского газа «затронет производство жизненно важных продуктов, необходимых для снабжения продовольствием или используемых для гигиены», а также бумаги. Полное прекращение поставок газа «фактически остановит производство бумаги», что повлияет на производство продуктов первой необходимости, сообщил глава объединения целлюлозно-бумажной промышленности ФРГ Винфрид Шаур.

В июле даже немецкие аудиторы вынесли «сокрушительный приговор» экономике страны в связи с продолжающимся энергетическим кризисом. По данным аудиторско-консалтинговой фирмы Ernst & Young, на которые они ссылаются, немецкие фирмы вышли из топ-100 компаний с наибольшей капитализацией. Это связано, в первую очередь, с высокой стоимостью энергоносителей, которая делает продукцию немецких предприятий чрезмерно дорогой, считают аналитики. Еще одной проблемой стал «чрезмерно амбициозный» план перехода на альтернативные источники энергии, уверены аналитики.

Среди сложностей для немецкой экономики эксперты также назвали средний возраст населения страны — 47,8 лет, что приближает Германию к показателям Японии. Этот показатель приводит к большим тратам на социальное страхование и регуляторным расходам, а также к высоким подоходным налогом. Из-за этого немецкие фирмы начинают задумываться о переносе своего производства за пределы страны.

До этого издание Forbes сообщило, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. В публикации отмечалось, что сейчас основной ущерб в стране несет промышленность из-за нормирования потребления энергии. Это в свою очередь приводит к сокращению рабочих мест и ограничению производства, за которыми следуют дефицит производимых товаров, что впоследствии сказывается на глобальной цепочке поставок. Удорожание энергии и конечных товаров в Германии раскручивает инфляцию, которая уже подрывает мировую экономику.