Из-за роста цен на энергоносители ближайшей зимой миллионы немцев не смогут платить за отопление, заявил глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен. Как пишет Tagesspiegel, он предложил увеличить предел ежемесячного дохода семьи, при котором выплачивается жилищное пособие, чтобы защитить еще большее количество немцев перед холодами.

«Речь идет о миллионах, — подчеркнул Зибенкоттен. — Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия». Помимо этого, он высказался за увеличение отсрочки платежей по задолженности до двух лет, чтобы дать возможность семьям стабилизировать свое финансовое положение.

Ранее TRT на русском писал, что крупнейшая газовая компания Индии GAIL вынуждена сократить в стране поставки российского сжиженного природного газа по газопроводу «Ямал-СПГ», так как закупщиком и поставщиком СПГ является компания немецкая GM&T Singapore. Подобная политика приводит к тому, что обеспеченные европейские страны перекупают газ у поставщиков и лишают топлива более бедные государства, писали СМИ.

Германия сейчас переживает масштабный кризис на фоне инфляции и проблемы с поставками газа из России, из-за этого властям страны уже пришлось пойти на беспрецедентные шаги. В начале августа появилась информация, что из-за нехватки энергии может быть осложнена работакрематориев в стране. Представители властей Мюнхена, в свою очередь, заявили о переводе тепловых станций на мазутные горелки, а энергоблоков — с угля на газ. Местная энергетическая компания также снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу на €10 млн по расширению систем централизованного отопления, которые работают на возобновляемых источниках энергии.

В Берлине также предложили выключить подсветку крупнейших архитектурных памятников и посоветовали немцам экономить газ, воду и электроэнергию. Из-за этого большая часть жителей Германии — 62% — стала мыться реже и быстрее. Также выяснилось, что у каждой пятой семьи в стране нет денег на отпуск.