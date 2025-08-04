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США помогут Армении и Азербайджану подписать мир?
Президент США может организовать встречу лидеров двух южнокавказских стран для подписания меморандума о мире, сообщают СМИ
США помогут Армении и Азербайджану подписать мир?
Никол Пашинян и Ильхам Алиев / AP
4 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп примет лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна в Белом доме для подписания меморандума о намерениях, направленного на достижение мира. Церемония запланирована на пятницу в Вашингтоне, сообщает Middle East Eye со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Меморандум станет шагом к будущему мирному соглашению, хотя Баку настаивает на дополнительных условиях, включая изменение конституции Армении для исключения упоминаний азербайджанских территорий. Для этого в Армении потребуется провести общенациональный референдум.

В июле Алиев и Пашинян встречались в Абу-Даби, где обсудили проект соглашения. Алиев заявил, что страны могут согласовать основные принципы мира в ближайшие месяцы.

Источники добавили, что лидеры двух стран, как ожидается, подпишут «письмо о намерениях», а не проект мирного соглашения, что станет дипломатическим достижением Трампа, которого он добивался с прошлого месяца.

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Одним из спорных вопросов остается Зангезурский коридор, призванный соединить основной Азербайджан с его Нахчыванским эксклавом через армянскую территорию в Сюникской области.

В июле Соединенные Штаты предложили, чтобы американская компания управляла коридором на условиях аренды на 100 лет, однако Армения отвергла идею, отказавшись передавать территорию третьей стороне.

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