Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по агрессии против Украины. Церемония прошла в здании Совета Европы в Страсбурге, куда Зеленский прибыл после саммита НАТО в Гааге.

После подписания украинский президент выступил перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы. Зеленский поблагодарил членов ПАСЕ за поддержку и заявил, что речь идет о создании трибунала против президента России Владимира Путина.

«Вы четко показали, что российское нападение на Украину — это нападение на всю Европу. И это именно так. Это война против нашего общего образа жизни», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что трибунал должен стать событием исторического масштаба. Он провел параллели с Нюрнбергским процессом, а также с Международным трибуналом по бывшей Югославии, созданным в 1990-х.

«Мир никогда не забудет о Нюрнберге. Сейчас нужно сделать то же самое в отношении российской агрессии против Украины. Это преступление должно быть осуждено четко и однозначно. Мир нуждается в честном историческом вердикте, чтобы все ответственные за эту войну понесли ответственность», — сказал он.

Спецтрибунал по агрессии позволит расследовать действия высшего руководства России. Это включает президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Однако приговоры им могут быть вынесены только после утраты официальных полномочий. В остальных случаях суд сможет выносить решения, включая заочные приговоры.

Совет Европы впервые заявил о планах создания такого трибунала в феврале. Тогда источники в европейских структурах называли его «трибуналом против Путина». Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркивала, что это элемент давления на российское руководство для прекращения войны.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий.