Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A Haber прокомментировал итоги саммита НАТО в Гааге, ситуацию на Ближнем Востоке, перспективы ядерной сделки с Ираном, войну в Украине и роль Турции как посредника.

По его словам, встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита в Гааге была заранее запланирована. В ходе беседы обсуждались ключевые региональные темы, включая войну в Газе, события в Украине и напряженность вокруг Ирана.

Фидан охарактеризовал встречу как конструктивную. Он отметил, что сигнал Трампа о недостаточном уровне оборонных расходов со стороны европейских союзников был услышан, и страны НАТО достигли консенсуса о доведении расходов до 5% ВВП по двум направлениям в течение следующих 10 лет.

Отвечая на вопрос о возможном проведении следующего саммита НАТО в Турции, Фидан напомнил, что предыдущий саммит проходил в 2004 году, и в 2026 году Турция снова будет его принимать. По его словам, в настоящий момент обсуждается, в каком городе — Стамбуле или Анкаре — пройдет встреча, решение примет лично президент.

Комментируя эскалацию между Ираном и Израилем, Фидан напомнил, что еще в начале нападений на Газу предупреждал о высокой вероятности войны между Тегераном и Тель-Авивом. По его словам, действия Израиля привели к тому, что Иран оказался в позиции легитимной самообороны, а заявленные цели по уничтожению ядерного потенциала Ирана не были достигнуты.

«Израиль продемонстрировал, что не обладает необходимой мощью для разрушения ядерных возможностей Ирана», — подчеркнул министр. Он также указал на использование внутренней израильской политики в качестве фактора внешней эскалации.

По словам Фидана, конфликт между Ираном и Израилем был приостановлен после 12 дней боевых действий, однако достигнутая договоренность неустойчива.

«Атакованы были три ядерных объекта. Да, сейчас есть затишье, но оно основано на предположении, что угроза устранена. Если перемирие сорвется, регион ждет новая волна насилия», — отметил он.

Министр подтвердил, что США провели операцию, приведшую к серьезному повреждению ядерных объектов на территории Ирана.

«Можно говорить о масштабном ударе по иранской ядерной программе», — заявил Фидан.

Министр отметил, что обе стороны подают сигналы готовности к возобновлению диалога. По его словам, с иранской стороны видна склонность к обсуждению только ядерной темы, в то время как Вашингтон, возможно, захочет поднять и другие вопросы. Это может затруднить переговоры.

Фидан выразил надежду на возвращение к формату, схожему с соглашением времен Барака Обамы, но указал, что Иран не примет условия, предполагающие отказ от других компонентов своей оборонной стратегии.

Он также сообщил, что может быть реанимирован переговорный канал в Омане и что Турция при необходимости готова сыграть посредническую роль.

«Я предложил сторонам несколько идей, часть из них была принята и использована», — сообщил Фидан.

Фидан раскритиковал существующую систему контроля за нераспространением, заявив, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) фактически не выполняется в полном объеме. Он указал на то, что пять ядерных держав не намерены отказываться от своих арсеналов, но при этом блокируют появление новых государств с ядерным оружием.

«Сложилась асимметричная ситуация, при которой члены договора получают стратегическое преимущество над теми, кто к нему присоединился, но оружия не имеет», — сказал министр.

Он также добавил, что система Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неустойчива и подвержена политическому влиянию.

Фидан подтвердил, что в ночь ударов Израиля по Ирану получил звонок от госсекретаря США Марко Рубио. США заявили, что не участвуют в атаках и не хотят втягивания в войну, но в случае атаки на свои силы отреагируют жестко.

«Мы передали это сообщение иранской стороне, чтобы не допустить эскалации. Иранцы дали понять: если действия будут ограничены, то и их ответ тоже будет ограниченным. Так и произошло», — пояснил Фидан. Он сравнил ситуацию с ответом Ирана после убийства Касема Сулеймани в 2020 году.

Фидан подтвердил, что Турция готова вновь организовать встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Он подчеркнул, что между сторонами сохраняется определенное взаимное доверие по отдельным гуманитарным вопросам, таким как обмен пленными и телами погибших.

По его словам, позиционные предложения уже были переданы, и если они будут соблюдены, возможно проведение третьего раунда переговоров.

Министр подчеркнул, что несмотря на новые кризисы, палестинская тема остаётся в центре внимания внешней политики Турции. Он раскритиковал молчание мирового сообщества на фоне ежедневных убийств в Газе и отметил, что, хотя переговоры по гуманитарной паузе идут, они не должны использоваться как оправдание молчания перед лицом насилия.

Фидан также прокомментировал недавний теракт в Дамаске, совершенный боевиками ДАЕШ. Он назвал эту организацию «классическим прокси-инструментом», используемым различными силами для дестабилизации региона.

Министр сообщил, что Турция выступила с инициативой создать совместный оперативный центр с участием Сирии, Ливана, Ирака и Иордании, чтобы не допустить возвращения хаоса после смены власти в Сирии.

По словам Фидана, международная система переживает глубокий кризис: «Сегодня вопрос в том, пойдет ли мир к балансу принципов и взаимного уважения, или мы окажемся в реальности, где правит исключительно сила. И, к сожалению, сейчас перевес в сторону второго варианта».

Он отметил, что Турция продолжит играть активную роль во всех крупных досье — от Газы до Сирии, от Ирана до Украины.

«Наши усилия продолжаются. Но чтобы не быть застигнутыми врасплох, мы должны быть готовы к наихудшему сценарию», — заключил министр.