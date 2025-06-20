Шесть из примерно 25 баллистических ракет, выпущенных Ираном, достигли различных районов Израиля, прорвав систему противовоздушной обороны страны.

В результате ракетного удара по северному городу Хайфа два человека получили ранения, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщила израильская служба экстренной помощи «Маген Давид Адом».

По предварительным данным израильских СМИ, две ракеты попали по Хайфе, а еще четыре — по району Гуш-Дан вблизи Тель-Авива и по городу Беэр-Шева на юге страны.

Ракетная атака стала ответом Ирана на широкомасштабные израильские удары, начавшиеся 13 июня. Израиль атаковал ядерные объекты и места расположения высшего военного руководства Ирана в различных городах республики.

В результате израильских атак погибли начальник Генерального штаба ВС Ирана, главнокомандующий Революционной гвардии (КСИР), ряд высокопоставленных военных, а также девять иранских специалистов в области ядерных исследований.

По меньшей мере 639 человек погибли и более 1300 получили ранения в Иране с 13 июня. В Израиле, по официальным данным, в результате иранских атак погибли 25 человек, более 500 получили ранения.

Ряд стран, включая Турцию, выступили с резким осуждением действий Израиля в развязывании конфликта.