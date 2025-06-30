Китай разработал новое оружие, которое может отключать энергоснабжение на больших территориях, сообщила The South China Morning Post. Судя по техническому описанию и кадрам Центрального телевидения Китая, речь идет о современном варианте графитовой бомбы — боеприпаса, предназначенного для выведения из строя электростанций и линий электропередачи.

Снаряд запускается с наземной платформы. В воздухе он выбрасывает 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые взрываются и распыляют токопроводящие углеродные нити. Они вызывают короткие замыкания в высоковольтных сетях, нарушая работу энергосистем. Заявленная дальность применения составляет 290 км, вес боевой части — 490 кг. Остальные характеристики не разглашаются.

Разработка представлена как часть подготовки Китая к «войнам будущего». По заявлениям властей, страна адаптируется к технологическим изменениям и создает арсенал для высокотехнологичных конфликтов. Власти обещают продемонстрировать новые образцы — включая интеллектуальные беспилотники и гиперзвуковое оружие — на параде в Пекине 3 сентября, посвященном 80-летию победы во Второй мировой войне. В параде примут участие подразделения кибервойск и радиоэлектронной борьбы.

В апреле Китай сообщил об успешных испытаниях неядерной водородной бомбы на основе гидрида магния. По информации разработчиков, двухкилограммовое устройство создает огненный шар температурой свыше 1000 °C, который держится в 15 раз дольше, чем аналогичная вспышка от тротила. Особенность бомбы — возможность точно регулировать силу и зону поражения.

Еще в ноябре 2024 года Пекин объявил о создании энергетического оружия, способного точно направлять электромагнитные волны. Система предназначена для блокировки сигналов спутников, включая GPS, и может использоваться как в военных, так и в научных целях.