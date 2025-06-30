США перехватили разговор между двумя высокопоставленными представителями иранских властей, в ходе которого они обсуждали удары американских сил по ядерным объектам в Иране. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с секретной информацией, собеседники признали, что последствия атак оказались менее разрушительными, чем они ожидали.

По данным издания, иранские чиновники пытались понять, почему удары не нанесли ожидаемого урона. Разговор был засекречен и не предназначался для внешнего прослушивания.

Высокопоставленный представитель американской разведки уточнил, что «один телефонный звонок между неназванными иранцами» не дает полной картины и не может быть основой для окончательных выводов.

The Washington Post напоминает, что перехваченные звонки, письма и другие электронные сообщения — важнейший инструмент американской разведки. Эти данные регулярно используются в ежедневных брифингах президента США Дональда Трампа. При этом в материале подчеркивается, что радиоразведка не всегда дает точный контекст, а ее данные нужно проверять с другими источниками.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предположения о слабом эффекте ударов абсурдны: «Это позор, что The Washington Post публикует утечки, вырванные из контекста, помогая тем самым нарушать закон. Никакие неназванные иранские источники не могут знать, что происходит под сотнями футов завалов. Иранская программа создания ядерного оружия завершена».

Представитель администрации Трампа добавил, что перехваченный разговор неверно оценивает последствия ударов: «Мы уничтожили их предприятие по переработке металлов. Наше оружие достигло целей и сработало точно».

По информации источника WP, на закрытом брифинге в Конгрессе директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о полном разрушении нескольких ключевых объектов, включая предприятия по переработке металлов. Он заявил, что восстановление этих мощностей может занять годы.

При этом CNN и The New York Times со ссылкой на разведывательные оценки сообщали, что удары США не уничтожили ключевые элементы иранской ядерной программы, как утверждает Трамп. Программа лишь отодвинута на несколько месяцев. Белый дом и президент обвинили СМИ во лжи.

По мнению экспертов, Иран может возобновить обогащение урана, используя подземные объекты и сохранившиеся запасы. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что агентство утратило контроль над более чем 400 кг урана, обогащенного до 60%. Он не исключал, что материал был перемещен незадолго до атак.