Кош-Тепа взбаламутила Центральную Азию: быть ли войне?
ПОЛИТИКА
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Кош-Тепа взбаламутила Центральную Азию: быть ли войне?Канал Кош-Тепа, который строит Афганистан, отведет из Амударьи до 30% воды. Проект возводится примитивными методами: талибы роют песок экскаваторами, не укрепляя дно бетоном. Центральной Азии грозит засуха. Борьба за ресурсы — будущее региона?
Афганистан строит канал Кош-Тепа / TRT Russian
Автор Дарья Касиковская
25 марта 2025 г.

На реке Амударья на севере Афганистана строится канал Кош-Тепа. Проект уже назвали «стройкой века» — его длина составит 285 км, ширина — 100 м. По замыслу властей, он позволит орошать до 550 тыс. гектаров земли в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб. Жители этих территорий смогут выращивать пшеницу и другие культуры.

После того как строительство водной артерии будет завершено, в страну уйдет 30% воды из Амударьи. Это ударит по водоснабжению всех стран Центральной Азии. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан могут столкнуться с серьезной засухой, под угрозой полного исчезновения окажется Аральское море.

«Правительство Афганистана в одностороннем порядке строит этот канал, не оглядываясь на страны, которые зависят от течения этих рек. И сегодня это одна из самых больших проблем региона», — говорит TRT на русском президент ОФ «Eurasian Expert Council» Чингиз Лепсибаев.

Эксперт по международным отношениям ЦЭИ Ой-Ордо Байкадам Курамаев также отметил TRT на русском, что в настоящий момент катастрофических последствий от строительства канала в регионе не ощущается, но, если он будет построен, то это больно ударит по низовью региона.

У лидеров стран Центральной Азии нет рычагов давления на талибов, соглашаются собеседники агентства. Единственный метод — предложить им выгоду, которая затмит возможные бонусы от строительства канала. «Например, Афганистан питается за счет казахстанской пшеницы», — предположил Лепсибаев.

«Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Афганистана, — также подчеркивает Курамаев. — И этот канал действительно имеет стратегическое значение для северных частей страны, где ощущается нехватка воды и невозможно вести сельское хозяйство. Мы можем вовлечь Афганистан в экономическое сотрудничество и поставлять ту продукцию, которой сейчас не хватает его жителям. Это могут быть нефтепродукты».

Эксперты убеждены: несмотря на дефицит воды, военный конфликт на этой почве маловероятен. «Доводить ситуацию до войны ни в коем случае нельзя, — говорит Курамаев. — В странах Центральной Азии, а особенно в регионе Ферганской долины, очень большая плотность населения и присутствуют различные национальные этносы. В случае войны это тоже может наложить очень большой оттенок на сам конфликт».

Напомним, ранее министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, комментируя строительство талибами канала Кош-Тепа, заявил, что правительство Афганистана также имеет право на воду из Амударьи.

«Мы что, должны брать в руки оружие и идти воевать? Нет. Мы налаживаем отношения, ведем диалог, поддерживаем родственные связи», — отметил он. Хамраев добавил, что Узбекистан постепенно будет разъяснять афганской стороне, как брать свою долю воды на основе документов и переговоров.

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