Российская армия 27 июня нанесла ракетный удар по городу Самар в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный в результате утренней атаки. Таким образом, общее число погибших возросло до пяти. Среди 23 пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратура Днепропетровской области сообщила, что удар был нанесен примерно с 11:00 до 11:30. По факту обстрела начато досудебное расследование по статье о военном преступлении.

По данным украинской стороны, после попадания ракеты в жилой район в Самаре возник пожар. Первоначально сообщалось о трех погибших, позднее число жертв возросло до четырех, а затем до пяти.

Ранее, 24 июня, российские войска также атаковали Днепропетровскую область, в том числе город Самар. Тогда также сообщалось о погибших и раненых. После тех ударов в регионе объявили день траура.

Украинские силы ПВО предупреждали об угрозе удара баллистических ракет по Днепру и окрестностям.

Власти Украины обвиняют Россию в регулярных ударах по гражданской инфраструктуре.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.