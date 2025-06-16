Израиль и Иран обменялись смертоносными ударами в понедельник, в четвертый день конфликта между двумя странами.

Израильские удары по территории Ирана убили по меньшей мере 224 человека, включая высших военных командиров, ядерных ученых и гражданских лиц, сообщили иранские власти. Израиль заявляет, что атаки направлены на предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия — обвинение, которое Тегеран отрицает.

Также стало известно, что главный базар Тегерана, крупнейший и наиболее известный рынок города, был закрыт в понедельник.

На вопрос Fox News о том, является ли смена режима в Иране одной из целей Израиля, Нетаньяху ответил: «Это вполне может быть результатом, потому что иранский режим очень слаб».

Число погибших в Израиле возросло на 11 человек после иранских ракетных атак по израильским городам, в связи с чем общее количество жертв в стране достигло 24 человек с пятницы. Посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что ракетный обстрел также слегка повредил здание, используемое американским посольством в Тель-Авиве.

Революционная гвардия Ирана (КСИР) заявила об «успешном» поражении Израиля залпом ракет. Иранские атаки поразили Тель-Авив, Бней-Брак, Петах-Тикву и Хайфу — разрушенные дома, тлеющие обломки и ошеломленные жители разбирают завалы.

В Иране официальный представитель МИД Эсмаиль Багаи осудил как «военное преступление» израильский удар, повредивший больницу в западном городе Керманшах.

Эскалация вызвала растущую международную обеспокоенность. Китай призвал обе стороны «немедленно принять меры для снижения напряженности». Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала к спокойствию, заявив израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху: «Решение путем переговоров является, в долгосрочной перспективе, лучшим решением».

Хотя фон дер Ляйен критикует кампанию Израиля в Газе, она возложила вину за последний кризис на Иран. «В этом контексте Израиль имеет право на самоопределение. Иран является главным источником региональной нестабильности», — заявила она.

Президент США Дональд Трамп настаивает, что Вашингтон не имеет «никакого отношения» к военной кампании Израиля, но предупредил, что любая иранская атака на американские интересы заставит американским военнослужащим применить «всю силу и мощь». В воскресенье Трамп призвал обе стороны «заключить сделку».

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации сообщили о вмешательстве Трампа, который предотвратил планы Израиля по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. «Мы узнали, что у израильтян были планы по устранению верховного лидера Ирана. Президент Трамп был против этого, и мы сказали израильтянам не делать этого», — заявил чиновник AFP.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудили «силовую акцию Израиля против Ирана» и призвали к немедленному прекращению боевых действий во время телефонного разговора в понедельник, сообщили в Кремле.

«С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона. Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в заявлении Кремля.

По мере усиления боевых действий Иран заявил об отмене запланированных ядерных переговоров с США, назвав диалог «бессмысленным» под бомбардировками.