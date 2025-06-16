Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались эскалация между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что волна насилия, спровоцированная израильскими атаками на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона.

Он подчеркнул, что политика правительства Нетаньяху, пренебрегающая международным правом, представляет собой открытую угрозу для всей глобальной системы. Эрдоган добавил, что Ближний Восток не может выдержать еще одну войну.

Он также заявил, что с самого начала кризиса Турция прилагает усилия к дипломатическому урегулированию и убеждена, что единственным путем решения между Ираном и другими сторонами остается возвращение к переговорам.

Президент Турции обратил особое внимание на то, что израильская агрессия против Ирана не должна отвлечь внимание международного сообщества от продолжающегося геноцида в Газе.

Турецкий лидер также выразил обеспокоенность возможными попытками Израиля воспользоваться ситуацией и поставить регион перед свершившимися фактами.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, согласился с необходимостью немедленного прекращения боевых действий и создания пространства для дипломатии.