ТУРЦИЯ
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Израиль напал на журналиста TRT
Полиция изъяла оборудование TRT Arabi в Хайфе. Анкара обвинила Запад в молчании о нарушениях свободы прессы. Глава Управлений коммуникаций осудил агрессию в отношении представителей СМИ
Израиль напал на журналиста TRT
Фахреттин Алтун / AA
6 часов назад

Израильская полиция остановила прямой эфир корреспондента турецкого телеканала TRT Arabi в Хайфе и изъяла съемочное оборудование. Об этом заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, полицейские незаконно прибыли на место работы журналиста Фехми Штеве и его съемочной группы, применили силу против сотрудников TRT Arabi и египетского телеканала Alghad TV.

«Израильская полиция незаконно прибыла на место, где Фехми вел эфир, применила насилие против команды египетского телевидения Alghad TV и TRT Arabi, незаконно изъяла оборудование журналистов, чья обязанность — только делать новости», — заявил Алтун.

Турецкий чиновник назвал произошедшее «последним проявлением этого безумия» и обвинил израильское руководство в продолжении «беззаконных действий против представителей СМИ, журналистов».

«Израильское руководство, к сожалению, продолжает свои беззаконные действия против представителей СМИ, журналистов, которые кричат всему человечеству о резне, которую оно совершает, о крови и слезах, которые оно вызывает, о стратегии дестабилизации региона и угрозе, которую оно создает для мирового порядка», — заявил Алтун.

Он также раскритиковал западные страны за молчание. «Мы оставляем на рассмотрение мирового общественного мнения молчание Запада и «демократических» институтов, которые не придают значения никаким нормам и ценностям и игнорируют их все, когда преступником является Израиль», — подчеркнул представитель турецкой администрации.

Алтун назвал инцидент «подлым нападением на свободу прессы и права на получение информации» и пообещал, что Турция «всегда будет продолжать следить и поддерживать свободу выражения мнений, свободу получения новостей и права представителей СМИ».

Напомним, согласно данным ООН и CPJ, израильская кампания в Газе унесла жизни не менее 173 журналистов и медиаработников с октября 2023 года.

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