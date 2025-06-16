Четвертый день продолжается обмен массированными ударами между Тель-Авивом и Тегераном. В Израиле — 24 погибших, в Иране — 224 убитых, включая высокопоставленных военных, ученых-ядерщиков и мирных жителей.

«Удары наносятся по ведущим иранским государственным деятелям, специалистам в сфере безопасности, ученым, связанным с ядерной программой, — отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Наталья Еремина. — И что особенно важно, — такие действия предпринимаются не только на иранской территории, но и в Сирии, Ливане и других странах».

По ее словам, Израиль при полной поддержке США намерен укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. И теперь стало еще более очевидно: разговоры о ядерной сделке не имели под собой никакой основы, Белый дом изначально не собирался ни о чем договариваться с Тегераном.

«Израильские власти наносят удары, причиняют ущерб, устраняют людей — а западные страны заявляют, что не имеют к этим атакам отношения, но при этом призывают к сдержанности не агрессора, а пострадавшего — Иран. Это просто потрясающе: по стране нанесли удар, а потом ее же уговаривают не эскалировать ситуацию», — отмечает эксперт.

Официально заявленная цель Израиля — противодействие созданию Ираном ядерной бомбы. Однако глава еврейского государства Биньямин Нетаньяху не скрывает, что также рассчитывает и на восстание иранцев против собственных властей. И этот вопрос пока остается ключевым в этом противостоянии: удастся ли руководству Тегерана удержать правление.

Делать прогнозы на фоне продолжающейся горячей фазы боевых действий пока преждевременно. Однако уже можно говорить о будущих серьезных изменениях в политическом руководстве Ирана. Как минимум на место убитых высокопоставленных военных придут новые люди и их подходы могут серьезно отличаться.

Поиск миротворцев

На фоне эскалации на Ближнем Востоке американский президент Дональд Трамп заявил, что странам необходимо заключить мирное соглашение. «Сейчас ведутся многочисленные звонки и встречи. Я делаю многое, но никогда не получаю признания — и это нормально, народ все понимает», — написал он в соцсети Truth Social.

Один из таких разговоров произошел с российским президентом Владимиром Путиным. В воскресенье стороны почти час обсуждали израильско-иранский конфликт и согласились в необходимости снижения напряжения в регионе. Российская сторона осудила атаку Тель-Авива.

Реакция российской стороны была ожидаемой. Москва — один из главных союзников Тегерана. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами был подписан президентами 17 января 2025 года в Москве. Учитывая тесные связи двух стран, встал вопрос: заступится ли Россия за союзника?

Ответ на него дал зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев: в рамках Договора о стратегическом партнерстве РФ отправила Тегерану новейшие системы ПВО. По его словам, такие комплексы нужны Ирану куда больше, чем участие российских солдат в конфликте с Тель-Авивом.

Также Кремль предложил свои посреднические услуги в разрешении израильско-иранского конфликта. В пользу РФ могли бы говорить выстроенный диалог как с Ираном, так и с США, и Израилем, отмечает в беседе с TRT на русском автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

«Но окончательное решение, конечно, будут принимать те страны, которые напрямую вовлечены в конфликт и в переговорный процесс по иранской ядерной теме», — заключил эксперт.

Угрозы и риски для России

Преждевременно делать прогнозы о том, выстоят или нет власти в Иране. По словам Нетаньяху, операция займет «столько дней, сколько потребуется». Вместе с тем американские СМИ оценивают этот срок в две недели, что подтверждает решение израильского кабмина продлить «режим особого положения в тылу» до 30 июня.

Если допустить, что руководство в Иране сохранится, то будущее страны будет зависеть от условий, на которых завершится текущая эскалация. «Но одно ясно точно: любая сделка, если до нее дойдет, должна предусматривать железобетонные гарантии, что в будущем подобные удары со стороны Израиля не повторятся. Более того, сама тема иранской ядерной программы должна быть окончательно снята с повестки — как из официальных заявлений, так и из общей риторики», — говорит TRT на русском Онтиков.

В случае если Тель-Авив достигнет цели, то последствия непредсказуемы. Эксперт убежден: задача Израиля не просто свергнуть иранские власти, а заменить управление страной на проамериканское. В этом случае с серьезными вызовами столкнется Россия. Он напомнил о принятой в 2019 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, один из ключевых пунктов которого — недопущение военного присутствия третьих стран в Каспии.

«Если режим в Иране рухнет, велика вероятность, что это соглашение просто развалится. А значит, в перспективе — пусть даже через пять или десять лет — можно будет увидеть в Каспийском море военные корабли стран НАТО. Среди других вызовов для России — под угрозой окажется проект коридора «Север–Юг», в который Москва вкладывается не только политически и дипломатически».

Политолог Наталья Еремина также подчеркивает, что удары Израиля по Ирану — это тревожный сигнал для других стран: «Иран — страна с тысячелетними традициями. И такие удары — это не просто военные акции, это удары по цивилизации. И последствия могут быть самыми серьезными не только для региона, но и для всего мира».