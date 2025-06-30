Израиль заинтересован в установлении официальных дипломатических отношений с Сирией и Ливаном, но не будет обсуждать судьбу Голанских высот в рамках любого мирного соглашения, заявил в понедельник министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции.

«Если появится возможность для мирного соглашения или нормализации с Сирией — при условии, что Голаны останутся в наших руках — это будет позитивным шагом для будущего Израиля», — сказал Саар в интервью израильскому каналу i24NEWS.

Его заявления прозвучали на фоне растущих спекуляций о том, что соглашение о нормализации между Израилем и Сирией может быть достигнуто к концу года. Израильский канал со ссылкой на «хорошо информированный сирийский источник» сообщил, что две страны, как ожидается, подпишут мирное соглашение до конца 2025 года.

Однако израильские официальные лица сомневаются, что новый сирийский лидер Ахмед аш-Шара пойдет на мир с Израилем. Дело в том, что любое соглашение потребует от Израиля вывода войск с Голанских высот. Эти территории были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и позже аннексированы Израилем.

С декабря после свержения бывшего лидера режима Башара Асада Израиль многократно атаковал объекты в Сирии. С февраля Тель-Авив интенсифицировал воздушные налеты по всей стране, несмотря на отсутствие угроз со стороны сирийской администрации во главе с президентом Ахмедом аш-Шара.

После падения правительства Башара Асада в декабре Израиль объявил соглашение о разъединении сил 1974 года недействительным и захватил контроль над бывшей демилитаризованной зоной.

Ситуация с Ливаном остается напряженной после 14-месячной войны между Израилем и «Хезболлой», которая закончилась перемирием при посредничестве США в ноябре. Война унесла жизни более 4000 человек в Ливане и 127 в Израиле, включая 80 военнослужащих. В рамках соглашения о прекращении огня «Хезболла» была отведена от районов, граничащих с Израилем на юге Ливана.