Администрация Трампа столкнулась с проблемой: разведка США сообщает, что удары по иранским ядерным объектам отбросили программу Тегерана лишь на несколько месяцев, а не «полностью и окончательно уничтожили» ее, как утверждал президент. Секретная оценка Разведывательного управления Минобороны, просочившаяся в прессу, прямо противоречит громким заявлениям Белого дома об успехе операции.

В попытках опровергнуть утечку официальные лица администрации попали в собственную ловушку. Министр обороны Пит Хегсет напомнил журналистам, что доклад разведки был «предварительным и низкой достоверности», составленным всего через полтора дня после ударов. При этом он отметил, что «в самом докладе признается, что для такой оценки требуются недели накопления необходимых данных».

Однако в том же брифинге Хегсет сам сделал именно то, против чего предостерегал: «Благодаря решительным военным действиям президент Трамп создал условия для прекращения войны. Уничтожив — выбирайте слово: стерев, разрушив ядерные возможности Ирана».

Ключевой вопрос — судьба иранских запасов высокообогащенного урана. Спутниковые снимки, сделанные за несколько дней до ударов, показывают колонны грузовиков у двух пострадавших объектов — Фордо и Исфахан, что говорит о вероятности вывоза ключевых компонентов до американской атаки. Когда журналисты завалила шефа Пентагона вопросами, Хегсет заявил, что «не знает ни о какой разведывательной информации, которую он изучал, говорящей о том, что что-то было не там, где должно было быть, перемещено или еще что-то».

ведущий демократ в комитете Сената по разведке сенатор Марк Уорнер после закрытого брифинга заявил, что «было очевидно», что удары не уничтожили весь обогащенный уран Ирана. «Еще до этого брифинга было ясно, что часть обогащенного урана никогда не могла быть уничтожена противобункерной бомбой», — подчеркнул он.

Существуют подозрения, что Иран сохраняет другие секретные ядерные объекты, нетронутые американскими ударами. Даже сенатор-республиканец Том Коттон признал, что запасы урана могут остаться у иранцев: «Уничтожение всего их обогащенного урана или его захват не входило в задачи миссии. Это не фильм «Миссия невыполнима». Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил на пресс-конференции, что высокообогащенный уран Ирана возможно «все еще там».

Несмотря на противоречивые данные, Белый дом продолжает настаивать на максималистских заявлениях Трампа. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила: «Несмотря на утечки, преследующие цели, и фейк-ньюс, направленные на подрыв этого невероятного достижения президента Трампа и наших отважных пилотов, уже формируется широкий консенсус о том, что ядерные возможности Ирана действительно были уничтожены».

Даже самые ястребиные сенаторы-республиканы признают неопределенность ситуации. «Разве не в этом настоящий вопрос: уничтожили ли мы их желание иметь ядерное оружие?» — спросил сенатор Линдси Грэм после брифинга в Сенате.

Трамп в среду намекнул на заинтересованность в возобновлении переговоров с Ираном. Если он действительно верит в свои заявления о полном уничтожении ядерной программы, то секретные объекты, оставшиеся запасы урана и будущее поврежденных объектов не должны стать серьезными камнями преткновения в переговорах. Но если их недавние заявления — лишь пустая похвальба, как считают скептики, администрации придется обеспечить соглашение, которое действительно положит конец ядерной программе Ирана.