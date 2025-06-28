Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой в адрес телеканала CNN, обвинив его в распространении фейковой информации. Поводом стало сообщение, в котором утверждалось, что администрация Трампа якобы рассматривает возможность предоставить Ирану $30 млрд на развитие мирной ядерной программы в обмен на отказ от обогащения урана.

В соцсети Truth Social Трамп назвал публикацию «очередной мистификацией», цель которой — нанести удар по его репутации.

«Тот, кто в фейковых новостных СМИ утверждает, что президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов, является подонком. Я никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередная мистификация, распространяемая фейковыми новостями с целью унизить [меня]. Эти люди больны», — написал Трамп.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа якобы обсуждала предложения по предоставлению Ирану многомиллиардной помощи в рамках соглашения, которое должно было остановить обогащение урана и предотвратить создание ядерного оружия.

По данным телеканала, средства в размере $30 млрд могли быть выделены не напрямую из бюджета США, а арабскими странами Залива, с которыми велись переговоры еще до эскалации между Ираном и Израилем. Также, как утверждал CNN, обсуждались разморозка $6 млрд иранских активов и восстановление ядерного объекта в Фордо при условии, что он не будет использоваться для обогащения урана.

Ранее Трамп уже заявлял, что отказался от идеи смягчения санкционного давления на Тегеран после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил его в преувеличении последствий американских ударов и пригрозил «пощечиной» США в регионе.