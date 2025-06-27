Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление аятоллы Али Хаменеи о победе, заявив о том, что спас верховного лидера Ирана от «уродливой и позорной смерти».

«Почему так называемый «верховный лидер», аятолла Али Хаменеи, измученной войной страны Иран, так нагло и глупо заявляет, что он выиграл войну с Израилем, когда он знает, что его заявление — ложь, это не так. Как человек большой веры, он не должен лгать», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что «ТОЧНО знал, где он укрылся, и не позволил бы Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, Величайшим и Сильнейшим в мире, лишить его жизни».

«Я СПАС ЕГО ОТ ОЧЕНЬ УРОДЛИВОЙ И ПОЗОРНОЙ СМЕРТИ, и ему даже не нужно говорить: «СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП!», — написал он.

Президент США добавил, что вместо благодарности за работу над «возможной» отменой санкций он «получил заявление гнева, ненависти и отвращения» и поэтому «немедленно остановил всю работу по санкционному послаблению и прочим шагам».