Администрация США в преддверии третьей годовщины начала полномасштабной войны в Украине предложила заменить украинскую резолюцию в ООН собственным проектом. Как сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на дипломатические источники, американская инициатива обсуждалась с Россией без ведома европейских партнеров, что вызвало недоумение и протест со стороны Франции и Великобритании.

Украина подготовила проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к осуждению российского нападения и полному выводу войск РФ с ее территории. Однако европейские страны призвали украинскую сторону смягчить формулировки, чтобы документ получил более широкую поддержку.

Ситуация резко изменилась 21 февраля. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, в этот день произошла «первая грозовая волна». Временная поверенная США при ООН Дороти Ши неожиданно заявила представителям Франции и Великобритании, что Вашингтон просит Киев отозвать свой проект резолюции, поскольку США намерены внести собственный текст. От европейских стран ожидалась поддержка новой инициативы.

Когда постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер уточнил суть американского проекта, Ши ответила: «Мир, а не война». Французский дипломат с иронией уточнил: «Это что, российско-американская инициатива?»

Как выяснилось позже, его предположение оказалось не безосновательным. Париж и Лондон подтвердили, что США в действительности предварительно обсуждали свой проект резолюции с Москвой, не поставив в известность союзников.

Позже состоялась срочная встреча европейских дипломатов. По информации Le Monde, участники почувствовали «предательство» со стороны Вашингтона. Было решено оставить украинский текст без изменений, а ведение дипломатической борьбы разделить между двумя постоянными членами Совбеза ООН: Великобритания должна была противостоять США в Совете Безопасности, а Франция — добиваться принятия резолюции в Генассамблее.

Французской стороне удалось внести ключевые поправки в американский проект, включая обязательство уважать территориальную целостность государств. В результате, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию без изменений — несмотря на сопротивление Москвы и Вашингтона.

Американский проект, подвергшийся правкам, оказался настолько далек от исходной позиции США, что американская делегация воздержалась при голосовании за собственную инициативу.