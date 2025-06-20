Министерство иностранных дел РФ заявило, что Израиль начал военные удары по Ирану без каких-либо достоверных оснований. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: действия Тель-Авива и обвинения в том, что Тегеран якобы готовился создать атомную бомбу, не подтверждаются ни одним фактом. Дипломат сослалась на данные Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее глава агентства Рафаэль Гросси заявил: на момент израильских ударов ООН не располагала никакими доказательствами того, что Иран разрабатывает ядерное оружие — именно на это ссылался Израиль, оправдывая свои действия.

«Несмотря на многократные заявления израильской стороны о якобы неминуемом создании Ираном ядерной бомбы, МАГАТЭ ничего подобного не зафиксировало», — уточнила Захарова. По ее словам, Израиль не просто проявил агрессию, но и поставил весь регион на грань катастрофы.

Представитель МИД РФ также резко осудила атаки по ядерной инфраструктуре Ирана и обвинила мировое сообщество в двойных стандартах.

«Где реакция мирового сообщества? Мы что, ничему не научились после Фукусимы?» — спросила она, уточняя, почему Запад не осуждает израильские удары по ядерным объектам. По ее словам, радиация не знает границ, а молчание западных экологов и «зеленых‎»‎ политиков вызывает недоумение.

Российские чиновники усиливают риторику в поддержку Ирана. Замглавы МИД Сергей Рябков ранее призвал США воздержаться от вмешательства, предупредив, что удары по Ирану дестабилизируют весь Ближний Восток. «Достаточно одной ошибки — и последствия могут быть ядерными», — заявил он.

Москва также предложила посредничество в конфликте между Ираном и Израилем, но стороны пока не выразили заинтересованности. Россия, подписавшая в январе долгосрочное соглашение о стратегическом партнерстве с Тегераном, также поддерживает отношения с Израилем, хотя они и осложнились после начала войны с Украиной, отмечает Reuters.

Израиль утверждает, что атакует Иран, чтобы не допустить появления ядерного оружия. Иран это категорически отрицает, настаивая на мирном характере своей ядерной программы. С 2003 года иранское руководство приняло запрет на разработку атомного оружия, президент Масуд Пезешкиан 15 июня вновь подтвердил, что страна выступает против создания ядерных вооружений.

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