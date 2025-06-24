Израильская военная кампания против Ирана продолжится, но сейчас армия сосредоточится на действиях в секторе Газа. Об этом заявил начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир после оперативного совещания, сообщает армейская пресс-служба.

«Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего», — отметил он.

Замир выразил благодарность израильским военным за операцию против Ирана. По его словам, «ядерный проект Ирана был отброшен на годы назад», то же касается и ракетной программы.

«Несмотря на это феноменальное достижение, мы должны твердо стоять на ногах. Впереди еще много испытаний. Мы должны сохранять сосредоточенность, нет времени почивать на лаврах», — добавил он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что теперь внимание армии сосредоточено на Газе: «На возвращении домой пленных и разрушении ХАМАС».

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. На следующий день Тегеран нанес ответный удар. США вступили в конфликт 22 июня, атаковав три иранских ядерных объекта. 23 июня Иран в ответ нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшему военному объекту США в регионе. Американские власти сообщили, что пострадавших нет и существенного ущерба не зафиксировано.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Израиль подтвердил выполнение всех поставленных задач и согласие на предложение США. Иранская сторона заявила о победе, заявив, что вынудила Израиль прекратить агрессию.