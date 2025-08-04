Швейцария уже четвертый день пытается понять, как так вышло, что США ввели против страны 39% пошлину на все швейцарские товары — и все это прямо в день национального праздника страны.

При этом против Британии Трамп ввел всего 10% пошлины, против Евросоюза — 15%. Нейтральной Швейцарии достались одни из наиболее «‎драконовских»‎ тарифов — и теперь страна гадает, кто же в этом виноват.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер серьезно просчиталась, пишет Financial Times (FT). Она была уверена, что правительство договорилось о торговом соглашении с администрацией Дональда Трампа еще в феврале. Однако на деле президент США ввел против Берна самые высокие из всех возможных тарифов. Швейцарские СМИ назвали это историческим провалом. Некоторые даже сравнили ситуацию с поражением Швейцарии в битве при Мариньяно в 1515 году.

По словам источников FT, знакомых с ситуацией, 30-минутный телефонный разговор Келлер-Зуттер с Трампом 31 июля оказался «катастрофическим». Трамп категорически отверг 10% ставку, на которую была готова пойти Швейцария. Он сосредоточился исключительно на дефиците торгового баланса между странами в размере $39 млрд.

«Трамп повторял, что Швейцария ворует деньги у Америки», — рассказал один из участников разговора.

До этого момента швейцарские чиновники были уверены, что переговоры с представителями по торговле и казначейству США идут успешно. В апреле Швейцария предложила инвестировать почти $150 млрд в американскую экономику. Чиновники выражали оптимизм, особенно после того как Келлер-Зуттер заявила, что у нее есть прямой доступ к Трампу — в отличие от многих других мировых лидеров.