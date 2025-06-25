На саммите НАТО в Гааге доминирует один человек — Дональд Трамп. Лидеры альянса изо всех сил старались его не спровоцировать, рассыпались в похвалах и приписывали ему заслуги за достижение перемирия Ирана с Израилем и договоренности по увеличению оборонных расходов.

Как пишет Guardian, саммит был больше похож на демонстрацию лояльности американскому президенту, а не встречу равнозначных партнеров.

Все в этой поездке было устроено так, чтобы не расстроить Трампа. Он прибыл в Амстердам на Air Force One, в последний момент отказался от отеля и поселился во дворце у короля, где также завтракал с ним на следующий день.

Генсек НАТО Марк Рютте возглавил волну восхищения. В сообщениях Трампу он назвал новую цель по расходам на оборону в 5% ВВП «большим успехом» и напрямую приписал заслугу в этом самому президенту США.

Он даже сравнил это решение с недавними американскими ударами по ядерным объектам Ирана: «Поздравляю и благодарю за решительные действия. Это было по-настоящему исключительно — на такое никто больше не решился бы».

Во время саммита Рютте повторил: «Без президента Трампа этого бы (повышения уровня расходов) не произошло». Он подчеркнул: повышение оборонных расходов приблизит уровень европейских и канадских затрат к американскому — давней цели Трампа.

Сам глава Белого дома с удовольствием принимал похвалу. Рядом с Рютте он назвал цель в 5% «очень большой новостью». При этом он уклонился от четкой формулировки в отношении статьи 5 НАТО о коллективной обороне, заявив: «Мы с ними до конца», но добавив: «Смотря как это понимать».

На уточняющий вопрос он ответил расплывчато: «Я привержен спасению жизней», избегая деталей.

В течение нескольких месяцев Рютте лично вел переговоры с Трампом и другими лидерами, убеждая каждого принять новую цель — 3,5% на основную оборону и до 5%, включая кибербезопасность, разведку и инфраструктуру.

Но не все гладко. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не будет блокировать цель в 5%, однако считает, что Мадрид может выполнить обязательства НАТО, тратя лишь 2,1% ВВП. Это вызвало недовольство — и попало в прицел Трампа. В одном из его постов из самолета было изображение с заголовком: «Испания угрожает сорвать саммит».

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